Fotógrafo holandés revela imagen moderna del rey egipcio Akenatón y la reina Nefertiti

Usando inteligencia artificial, el fotógrafo holandés Bas Uterwijk publicó imágenes de cómo habrían sido los rostros en la vida real del faraón Akenatón (Amenhotep IV) y su consorte Nefertiti.

Las imágenes, publicadas en la cuenta de Twitter de Uterwijk, se basan en tallas y grabados antiguos que los retrataban.

El artista dijo en su publicación: «No pretendo ser un científico. Los retratos históricos que hago se basan en obras de arte realizadas en su mayoría durante el período cuando existieron estos personajes. Con la IA, filtro los estilos de escultura de los retratos antiguos y los guío hacia un resultado creíble».

Uterwijk es famoso por usar una GAN (Red Generativa de Confrontación) para convertir pinturas antiguas de figuras públicas y personajes famosos en fotografías. Anteriormente había convertido una de las pinturas históricas de Fayoum en una fotografía moderna.

#Akhenaten and #Nefertiti

I don’t claim to be a scientist. The historical portraits I make are based on artworks mostly made during the period of their subjects.

With AI I filter out the sculpting styles of ancient portraiture and guide it to a credible outcome#artbreeder pic.twitter.com/Qt3485Gnaq

