Fotos sobre cuerpos alienígenas recuperados podrían ser la próxima revelación ovni

James Fox, productor del innovador documental The Phenomenon (2020), dice que su equipo ha descubierto imágenes y videos de un ser extraterrestre filmado por el ejército brasileño.

Así lo ha revelado en una reciente entrevista con Howard Hughes, donde el cineasta promocionó su nuevo documental Moment of Contact y habló sobre el arduo trabajo de investigación que se está realizando para intentar develar uno de los mayores secretos sobre el conocido como Caso Varginha —donde se estrelló una supuesta nave alienígena y su ocupante fue visto y capturado por los militares—.

«Tenemos testimonios jamás vistos u oídos sobre este incidente por parte de gente que tuvo contacto directo con la criatura desconocida en pleno día, y de gente que posteriormente —tras su captura— la transportó a una instalación militar de Brasil donde doctores le llevaron a cabo diversos procedimientos médicos», dijo Fox.

Ante esta declaración, quien entrevista le preguntó al cineasta y documentalista si tiene alguna fotografía para apoyar los testimonios sobre la criatura del incidente. Luego de hacer un silencio y darle un poco de suspenso a la respuesta, contestó: «Estoy tratando de pensar una manera de responder esa pregunta para tu audiencia sin exponer a nuestros contactos… Lo que sé que es que hemos ubicado tanto material fotográfico como fílmico, sí».

Sin embargo, aclaró que dicho material aún no está en el documental pero que han tenido acceso a él y ofrecido una gran suma de dinero para obtenerlo.

Por último, Fox afirmó que está totalmente convencido de que efectivamente un ovni se estrelló en Brasil y que sus ocupantes fueron capturados, y que hay testimonios muy contundentes sobre ello que llegan hasta suelo norteamericano.

«Continuamos investigando y desenvolviendo esta historia, queremos saber dónde terminaron estos cuerpos (alienígenas), sabemos que están en Estados Unidos y quién tiene la autoridad para liberar esta evidencia al público», comentó. «No espero que tu audiencia me crea, porque sé que suena como algo que está más allá del reino de lo creíble, pero les prometo que luego de 30 años de carrera no pondría en peligro mi reputación si no pensara honestamente que esto ocurrió».

El fragmento de la entrevista, puede ser visto a continuación:

Fuente: Project Unity. Edición: MP.