Fragmentos de un cohete chino caen a la Tierra sobre Malasia, Borneo y el océano Índico

Tal como anticipamos ayer, la etapa central de un cohete chino se ha precipitado sin control a la Tierra. Los primeros reportes hablan de caídas de fragmentos en el océano y también cerca de aéreas pobladas en islas de Malasia y Borneo.

La etapa central de 25 toneladas de un cohete Long March 5B volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra sobre el océano Índico esta tarde (30 de julio), poniendo fin a su breve pero controvertida estancia orbital.

«USSPACECOM puede confirmar que el Long March 5B (CZ-5B) de la República Popular China (PRC) volvió a entrar sobre el océano Índico aproximadamente a las 10:45 a.m. MDT (12:45 p. m. EDT; 1645 GMT) el 30/7», anunció el Comando Espacial de EE.UU. en su cuenta de Twitter. «Lo remitimos a #PRC para obtener más detalles sobre los aspectos técnicos del reingreso, como la posible dispersión de escombros + ubicación del impacto».

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China (PRC) Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30. We refer you to the #PRC for further details on the reentry’s technical aspects such as potential debris dispersal+ impact location.

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) July 30, 2022