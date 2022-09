¿Fue exitosa la primera misión de defensa planetaria de la historia?

Por primera vez en la historia, una nave espacial de la Tierra se ha «inmolado» contra un asteroide para probar una forma de salvar a nuestra especie de una extinción como la sufrida por los dinosaurios.

La nave espacial, la sonda Double Asteroid Rendezvous Test (DART) de la NASA, se estrelló contra un pequeño asteroide a 11 millones de kilómetros de la Tierra esta noche (26 de septiembre), en lo que la agencia espacial estadounidense ha anunciado como la primera prueba de defensa planetaria del mundo. ¿El objetivo? Cambiar la órbita de la roca espacial llamada Dimorphos, la cual orbita alrededor de su asteroide padre más grande, Didymos.

«Hasta donde podemos decir, nuestra primera prueba de defensa planetaria fue un éxito», dijo Elena Adams, ingeniera de sistemas de misión de DART en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins (JHUAPL), después del histórico estrellamiento. «Creo que los terrícolas deberían dormir mejor. Definitivamente, yo lo haré».

Eso es algo que los dinosaurios no pudieron hacer hace 65 millones de años, cuando el enorme asteroide Chicxulub se estrelló contra la península de Yucatán y provocó su extinción.

Live: Hear from NASA and @JHUAPL senior leaders following #DARTMission’s successful impact with non-hazardous asteroid Dimorphos. Tune in: https://t.co/dpjXzNMv06

— NASA (@NASA) September 27, 2022