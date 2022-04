Fuerte explosión de roca espacial sacude Indiana, EE.UU.

El fuerte estruendo producto de la explosión de un meteoro sorprendió a los residentes, quienes llegaron a pensar que se trataba de un terremoto.

Exactamente a las 12:44 p. m. EDT (1744 GMT) del miércoles 30 de marzo, los residentes de Bloomington, Indiana, y los condados circundantes fueron literalmente sacudidos por el sonido de una fuerte explosión.

Los lugareños recurrieron rápidamente a las redes sociales en busca de respuestas, pero encontraron que la fuente de la conmoción era un poco más fuera de lo común —y de la Tierra— de lo habitual para un pueblo pequeño: un meteoro acababa de explotar sobre sus cabezas.

"A loud boom was heard throughout several Indiana counties on Wednesday afternoon leading many agencies scrambling to try and determine the source of the noise and leaving many searching for answers." https://t.co/09ukF5aF1U pic.twitter.com/ubh4Daetmq

Un grupo local de Facebook titulado literalmente «¿Qué es ese ruido?» fue uno de los muchos lugares a los que acudió la gente, vertiendo especulaciones sobre qué fue lo que hizo retumbar todo y, según se informó, se escuchó a varias decenas de kilómetros. Los rumores fueron desde una base naval cercana, pruebas militares, un accidente automovilístico, y hasta un pequeño terremoto —y de hecho, las escalas sísmicas de la Universidad de Indiana detectaron un parpadeo que coincidió con los informes del sonido explosivo—.

Sin embargo, ninguno de estos rumores terminó siendo cierto. El cielo nublado no permitió llegar tan rápido al responsable más probable: un bólido, que es un meteoro brillante que atraviesa la atmósfera de la Tierra desde el espacio y se quema hasta explotar antes de caer a tierra.

We finally have an answer about the boom that Indiana residents felt on Wednesday around 12:45 pm. There was a fireball meteor that entered the atmosphere and exploded at 12:44 pm. As the meteor exploded, it created the loud boom. The phenomena is known as an "air burst".

— Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) April 2, 2022