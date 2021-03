Fundador de Oculus sugiere videojuegos que te matan en la vida real

Es tiempo de comenzar a obedecer las leyes de tránsito en el Grand Theft Auto…

Palmer Luckey, el tipo que fundó la compañía de realidad virtual Oculus y la compañía de tecnología militar Anduril, tiene una idea espantosa para hacer que los videojuegos sean más emocionantes: repercusiones físicas para los jugadores que se lesionan o mueren en cualquier juego que estén jugando.

«El concepto de videojuegos con consecuencias físicas tan graves como la muerte es un elemento básico de la ciencia ficción, pero es visto más allá del límite de la vida real», tuiteó Luckey. «Dada la popularidad de los deportes de motor, el atletismo extremo, etc. ¿Por qué?»

The concept of videogames with physical consequences as severe as death are a sci-fi staple, but seen as beyond the pale in real life. Given the popularity of motorsports, extreme athletics, etc: Why?

— Palmer Luckey (@PalmerLuckey) March 9, 2021