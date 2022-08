Garry Nolan afirma que la desclasificación ovni oficial es inminente

«Sé que es un hecho, porque he hablado con la gente que está a punto de salir a la luz y denunciar el encubrimiento del gobierno».

Este 21 de agosto el nuevo documental de Ross Coulthart, intitulado Fuera de este Mundo, fue estrenado en el programa Spotlight del canal australiano 7News. Y como invitado, estuvo nada más y nada menos que el Dr. Garry Nolan, reconocido inmunólogo de la Universidad de Stanford que recientemente saltó a la palestra ufológica por haber analizado supuestos restos de ovnis.

Al ser entrevistado, afirmó que gente que estuvo involucrada en la recuperación de restos de ovnis y los subsecuentes programas secretos aplicados a ellos, pronto se presentarán para declarar públicamente lo que saben, dando un golpe contundente a uno de los mayores encubrimientos de la historia moderna.

«Cuándo dice que el gobierno ha estado involucrado en un encubrimiento. ¿Piensa que ellos lo han estado ocultando todo este tiempo?», preguntó Coulthart.

«Oh, claro que sí. Sé que es un hecho, porque he hablado con gente importante que está a punto de salir a la luz y denunciarlo», respondió Nolan. «Y ha habido un encubrimiento activo. Basta con ver lo que el Departamento de Defensa (DoD) anunció hace poco, una oficina para estudiar el fenómeno. Dejando de lado el dinero, dicen que empezarán el estudio desde 1947».

«Wow, eso es increíble, ese es el año de lo de Roswell», acotó el entrevistador.

«Sí, 1947. Y esperamos una lista de cada operación que hicieron para desinformar al público», dijo Nolan.

Esta declaración del profesor de Stanford podría tener relación con lo que ha sucedido recientemente en el Congreso de EE.UU., el cual aprobó una ley que otorga una especie de «amnistía» a cualquier funcionario, militar o contratista gubernamental para que pueda reportar información relacionada con los ovnis sin sufrir ninguna consecuencia o represalia legal.

