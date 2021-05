Golfista estadounidense aseguró que vio OVNIs en su patio

Además opinó que el origen de los objetos podría ser interdimensional o que podrían estar tripulados por humanos del futuro.

Bryson «El científico» DeChambeau es un golfista que tiene ocho victorias en el PGA Tour, incluyendo un major, el Abierto de Estados Unidos de 2020.

Mientras estaba siendo entrevistado para un programa de SiriusXM PGA Tour Network, presentado por Gary McCord y Drew Stoltz, la estrella del golf detalló un aparente avistamiento de ovnis y discutió sobre los fenómenos aéreos inexplicados (UAPs).

El avistamiento ocurrió el año pasado, cuando DeChambeau estaba en su patio trasero en Dallas con su instructor Chris Como y su amigo Adam Hurley. Las cosas tomaron un giro interesante cuando el grupo fue testigo de «tres pequeños discos redondos metálicos plateados» que se movían por el cielo en «formación triangular».

Hurley, dijo DeChambeau, fue el primero en detectar «dos o tres puntos blancos» en el cielo y señalarlos. El grupo, incrédulo, observó los «discos» moverse a través de las nubes durante varios minutos.

«Estábamos ahí afuera pensando, “¿Qué diablos es esto?”», contó el golfista. «Como era un día ventoso, lo primero que pensamos es que podrían ser globos flotando en el aire».

