Graham Hancock denuncia la censura por parte del establishment arqueológico

«Es un problema importante de censura planteado en mi docuserie Los Apocalipsis del Pasado en Netflix», afirmó Hancock.

En el episodio «La civilización perdida de EE.UU.» (el sexto), el periodista británico visita un conjunto de cerros monumentales en América del Norte y se pregunta si tienen relevancia astronómica o señales de un hecho climático apocalíptico. Sin embargo, cuando llega al misterioso montículo de la Serpiente en Ohio, encuentra una barrera infranqueable para su investigación.

«A mí y a mi equipo de filmación de ITN Productions se nos prohibió filmar en el montículo», denunció, mostrando una captura de pantalla de un correo electrónico por parte de la Coordinadora de Relaciones Públicas de Ohio History Connection donde se le niega el permiso de filmación.

«Por lo tanto, nuestro trabajo en el sitio se limitó a lo que podíamos lograr con drones y material de archivo. Muchos se asombran de que tal restricción a la libertad de expresión en una serie que llegaría a muchos millones de espectadores haya ocurrido en EE.UU.».

Hancock precisó que esto no tuvo nada que ver con la protección de la integridad física o la naturaleza sagrada del sitio, sino que se hizo únicamente sobre la base de que los puntos de vista sobre el pasado remoto del montículo de la Serpiente no se alinean con los de la arqueología convencional.

«Para que conste, como se dará cuenta rápidamente cualquiera que lea mi libro de 2019 America Before: The Key to Earth’s Lost Civilization, atribuyo la creación del montículo de la Serpiente por completo a los nativos americanos. Donde difiero de los arqueólogos de Ohio History Connection es en la evidencia que presento de que los orígenes del sitio pueden remontarse a hace unos 12.800 años en lugar de las fechas mucho más recientes favorecidas por la OHC», explicó Hancock.

Si bien el investigador ya había dado a conocer este hecho en el propio episodio, algunos no le habían creído. Por lo que esta semana decidió mostrar el texto con la prohibición por parte de la organización responsable por proteger el lugar.

La alineación astronómica

El gran montículo de la Serpiente es un montículo-efigie de 380 metros de largo, 6 metros de ancho y 1,2 metros de alto ubicado en la meseta de Serpent Mount Crater en el condado de Adams, Ohio, Estados Unidos. Su forma es sinuosa y se asemeja a una serpiente, comienza en una espiral y termina con la cabeza en la que parece que hubo un altar. Es el mayor montículo-efigie del mundo.

La datación del diseño así como de la construcción y de quiénes fueron los autores del montículo son cuestiones que se encuentran en pleno debate en diferentes disciplinas como la arqueología, la etnología y la antropología. Se cree que fue levantado por la cultura adena aunque hay indicios de que pertenezca a la Cultura Hopewell o la Cultura Fort Ancient.

Y si bien hay varios montículos funerarios a su alrededor, el montículo de la Serpiente no contiene restos humanos y no fue levantado con fines funerarios. Se cree que podría tener un significado astronómico pues la cabeza de la serpiente está alineada con la puesta de sol en el solsticio de verano, y la cola con la salida de sol en el solsticio de invierno.

Es justamente a un actual error de unos grados de alineación entre la boca de la serpiente y el sol que Hancock deduce que la estructura fue erigida hace 12.800 años, cuando la alineación astronómica —debido a la oblicuidad de la eclíptica— era perfecta. Además de que el lugar donde está construido el montículo marca el punto más austral donde habría llegado la capa de hielo de la última glaciación.

El investigador también alude al simbolismo de la serpiente y su relación con los cambios cataclísmicos de la tierra, citando antiguas leyendas aborígenes que hablan sobre estrellas que cayeron del cielo y expulsaron a una gran serpiente que habitaba un lago.

En consonancia con el tema principal de la docuserie, Hancock relaciona todo esto con el Dryas Reciente, cuando un cometa se habría estrellado contra nuestro planeta y reiniciado la civilización.

Por MysteryPlanet.com.ar.