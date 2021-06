Granjero descubre losa de piedra de 2.600 años perteneciente a un faraón egipcio

Un agricultor que vive cerca de Ismailia, en Egipto, ha descubierto una estela de 2.600 años erigida por el faraón Apries, quien gobernó desde aproximadamente el 589 a.C. hasta el 570 a.C.

El granjero encontró fortuitamente esta antigua losa de arenisca mientras preparaba su tierra para el cultivo, a unas 62 millas (100 kilómetros) al noreste de El Cairo. Posteriormente, se comunicó con la Policía de Turismo y Antigüedades para reportar el hallazgo. La estela mide 91 pulgadas (230 centímetros) de largo, 41 pulgadas (103 cm) de ancho y 18 pulgadas (45 cm) de grosor.

En la parte superior de la estela hay una talla de un disco solar alado (un disco que a veces se asociaba con el dios sol Ra) con un cartucho del faraón Apries, con 15 líneas de escritura jeroglífica debajo de eso.

Apries, también conocido como Wahibre Haaibre, reinó durante la 26ª dinastía de Egipto (688 a.C. a-525 a.C.), una época en la que Egipto era independiente y su capital se encontraba a menudo en Sais, en el norte de Egipto.

