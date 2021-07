Grupo de Trabajo UAP inició contacto con la NASA para informarle sobre los ovnis; pero no nos dirán por qué

¿Qué pasaría si el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF) se pusiera en contacto con la NASA para solicitar que les informe sobre aspectos clasificados? ¿Qué pasaría si este intercambio incluyera al gerente de la Estación Espacial Internacional y a un funcionario de la NASA que trabajó anteriormente para Bigelow Aerospace? Bueno, eso es EXACTAMENTE lo que sucedió y aquí te contamos los detalles.

El 4 de agosto de 2020, el Departamento de Defensa (DoD) anunció el establecimiento de la Grupo de Trabajo UAP (UAPTF). Su misión, según el comunicado de prensa, era «mejorar la comprensión y obtener información sobre la naturaleza y los orígenes de los UAP —sin eufemismos: OVNIs—.

La misión del grupo de trabajo es «detectar, analizar y catalogar los UAPs que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de los EE.UU.». Asimismo, el Departamento de Defensa señaló que las incursiones dentro de «rangos de entrenamiento o espacio aéreo designado» serían el enfoque principal y, desde su creación, han realizado «sesiones informativas clasificadas sobre el tema para la Casa Blanca, el Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el Subcomité de Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación», entre otros.

Ahora, un nuevo documento arroja luz sobre qué más estaban haciendo detrás de escena. En una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) presentada por nuestros amigos de The Black Vault, la respuesta reveló que en el primer mes después del establecimiento de la UAPTF, se inició contacto con la NASA para informarla sobre estos objetos extraños.

Pero la razón exacta de POR QUÉ, sigue siendo desconocida.

«Durante el curso de sus tareas, el UAPTF se ha acercado a organizaciones en todo el Departamento de Defensa, la Comunidad de Inteligencia y el gobierno estadounidense», dijo la portavoz del Pentágono, Susan Gough, en una declaración enviada por correo electrónico a The Black Vault. «Por razones de seguridad, no detallaremos las contribuciones de organizaciones específicas al trabajo del UAPTF, ni las áreas discutidas con cada organización como parte de las investigaciones».

Gough, quien ha sido en gran parte la voz de la mayoría de los comentarios relacionados con los UAPs en nombre del gobierno de los EE.UU., emitió esta declaración después de coordinarse con la NASA para formular una respuesta pertinente. Es decir, su palabra habla en nombre de ambas agencias con respecto al asunto.

Este descubrimiento proviene de documentos obtenidos a través de un caso FOIA (21-HQ-F-00507) solicitando correos electrónicos enviados al Dr. Thomas Zurbuchen, Administrador Asociado Científico de la NASA, que contienen palabras clave tales como «objeto volador no identificado» o «fenómeno no identificado», etc. Fue motivado por una conferencia de prensa del 2 de junio de 2021 en la que el administrador de la NASA Bill Nelson y Zurbuchen hablaron sobre el fenómeno.

El caso arrojó una pequeña pila de registros, pero uno dio una revelación importante aún no conocida por el público en general.

El 13 de septiembre de 2020, el entonces administrador asociado interino de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interagenciales, Mike Gold, envió un correo electrónico de «Actualización Semanal» a una lista de destinatarios, que incluía a Zurbuchen, el entonces administrador de la NASA Jim Bridenstine, y muchos otros. Dentro de la actualización, Gold habla sobre una sesión informativa a la que asistirá «a pedido del UAPTF».

El documento nombra a todos los que asistirían a la sesión informativa a través de una videoconferencia «segura». Eso incluyó al Gerente del Programa de la Estación Espacial Internacional (EEI) Joel Montalbano; Margaret Kieffer, directora de la División de Control de Exportaciones y Enlace Interagencial; la ex administradora asociada de asuntos legislativos Suzanne Gillen; y Gold.

Antes de trabajar con la NASA, Gold trabajó para Bigelow Aerospace. Aunque potencialmente solo una coincidencia, lo hizo desde febrero de 2003 hasta abril de 2016. Esto lo ubicaría dentro de Bigelow Aerospace como Director de Operaciones y Crecimiento Comercial de D.C., cuando operaban Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS), filial que supuestamente investiga eventos paranormales y avistamientos de ovnis para la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA). Este programa se llamó Programa de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas (AAWSAP).

La solicitud de informar a la NASA es un poco sorprendente, ya que en el reciente «Informe UAP» al Congreso, titulado oficialmente como «Evaluación preliminar: fenómenos aéreos no identificados», la NASA no fue mencionada en la lista de agencias gubernamentales con las que se coordinó —aunque según el propio gobierno esa lista no estaba del todo completa—.

«La lista de organizaciones incluidas en el reporte al Congreso fueron las que proporcionaron información específica para su preparación», dijo Gough a The Black Vault. «No era una lista completa de todas las organizaciones con las que el UAPTF se ha puesto en contacto en el curso de su trabajo».

Quizás uno de los aspectos más intrigantes de esta nueva revelación, es la inclusión de Montalbano, quien actualmente se desempeña como Gerente de Programa de la Estación Espacial Internacional (EEI).

La EEI tiene múltiples sistemas para ayudar a monitorear la Tierra, lo que puede ser una razón por la que el UAPTF quería coordinar y compartir datos. De hecho, la NASA la llama una «estación de observación y diagnóstico global» que «promueve las observaciones internacionales de la Tierra destinadas a comprender y resolver los problemas ambientales de nuestro planeta de origen».

Es posible que el UAPTF quisiera obtener acceso a los datos recopilados por estos sistemas a bordo para ver qué se podía obtener de ellos mientras investigaba los casos de ovnis más cerca de la superficie de la Tierra.

Aunque no confirmaron que esta era la razón, el Pentágono reforzó la posibilidad. «Vale la pena señalar (…) la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio es una organización con amplias responsabilidades científicas, incluida la investigación atmosférica, etc», declaró Gough. «Dicha información es vital para comprender completamente el entorno en el que operan los pilotos de la Marina y las condiciones que pueden haber estado presentes durante cualquier observación en particular».

Este escenario también es tocado en otros correos electrónicos enviados a The Black Vault respecto al mismo caso FOIA. Apenas un par de meses después de la programación de la sesión informativa de la NASA, el Asesor Principal del Administrador, Randy Cruz, escribió un correo electrónico (el 4 de enero de 2021) hablando de la «discusión en los medios» que se estaba llevando a cabo sobre los no identificados.

Cruz le dijo a Sandra Connelly, Administradora Asociada Adjunta (DAA) de la Dirección de Misiones Científicas (SMD) de la NASA, y Karen Feldstein, Administradora Asociada de Relaciones Internacionales e Interagenciales, que sentía que la agencia espacial podría ser contactada para ayudar a validar y utilizar «nuestras tecnologías/capacidades para monitorear y/o analizar algunas de estas afirmaciones» sobre los ovnis.

Por supuesto, también es posible que la inclusión de la NASA por parte del UAPTF pueda relacionarse con numerosos avistamientos de ovnis capturados por las cámaras de la EEI. En 2020, el cosmonauta ruso, Ivan Vagner, publicó un video de objetos misteriosos capturados durante un lapso de tiempo a bordo del laboratorio orbital.

