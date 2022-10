Guardabosques paranormales y los misterios de la Nación Navajo

Los guardabosques navajo patrullan y protegen la reserva de 71,000 kilómetros cuadrados que abarca partes de Arizona, Nuevo México y Utah. En 2000, Stanley Milford Jr. y Jonathan Redbird Dover —cuyo trabajo generalmente incluía protección de la tierra, búsqueda y rescate y evacuaciones— recibieron una nueva e intrigante tarea: investigar informes de actividad paranormal en la Nación Navajo.

Así comienza Guardabosques Paranormales, el episodio 5 del tercer volumen de Misterios Sin Resolver en Netflix —el cuarto en el reboot entero que trata sobre un tema que va más allá de lo mundano—.

En lo que se describe como un «Expediente X de la vida real», Milford y Dover comenzaron investigando docenas de avistamientos de Pie Grande en la región. Y más allá de los simples testimonios, fueron capaces de recolectar supuesto pelaje, grabaciones en audio y video, fotos, y hasta enormes pisadas en el terreno donde fue visto este legendario críptido.

Los investigadores también cuentan las historias y experiencias propias sobre los llamados «skinwalkers» (yee naaldlooshii, en idioma nativo). De acuerdo a la cultura Navajo, este término se aplica a un tipo de brujo o bruja que tiene la capacidad de convertirse, poseer o disfrazarse de animal para hacer el mal, siendo la antítesis de los valores culturales de la tribu. Esto sucedería porque los curanderos tradicionales aprenden sobre la magia del bien y del mal, y aunque la mayoría puede manejar esta responsabilidad, algunos pocos pueden corromperse.

Por último, los avistamientos de ovnis, orbes o misteriosas luces tampoco faltan en la Nación Navajo. De hecho, de acuerdo a Milford y Dover, en ocasiones hasta parecen correlacionarse con los fenómenos anteriores.

¿Pero qué es lo que lleva a que se congregue todo este tipo de actividad en esta parte específica del desértico oeste de Estados Unidos? ¿Tiene alguna relación con lo relatado en las leyendas nativas sobre hechos paranormales y «gente de las estrellas»?

Es un verdadero enigma que le hace gran honor al nombre de la docuserie. Aunque cabe destacar que, a diferencia de otros episodios donde se proporciona la mayor profundidad posible para un caso en específico, lo expuesto en Guardabosques Paranormales es bastante superficial y sobreabundante, al punto que le cabría un viejo refrán: el que mucho abarca poco aprieta.

