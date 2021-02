Hallan en Egipto lo que sería la fábrica de cerveza más antigua del mundo

Con más de 5.000 años de antigüedad, los arqueólogos han confirmado que tenía una capacidad de producción de 22.400 litros cada vez y surtió a los primeros faraones.

Encabezada por el Dr. Matthew Adams de la Universidad de Nueva York y la Dra. Deborah Fishak de la Universidad de Princeton, una misión arqueológica egipcio-estadounidense que trabaja en el norte de Abidos ha descubierto lo que se cree es la fábrica de producción masiva de cerveza más antigua del mundo.

El Dr. Mostafa Waziry, Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades, dijo que es probable que la fábrica se remonte a la era del Rey Narmer, considerado por algunos historiadores como el primer faraón de Egipto por haber unificado las regiones del Alto y del Bajo Nilo alrededor del año 3.100 a.C.

La construcción consta de ocho secciones grandes —con un área de 20 metros de largo x 2,5 de ancho x 0,4 de profundidad— que se utilizaron como unidades para la producción de cerveza, ya que cada sector contenía alrededor de 40 estanques de barro dispuestos en dos filas para calentar la mezcla de granos y agua. Asimismo, cada uno de estos estanques se mantenía en su lugar mediante palancas de arcilla colocadas verticalmente en forma de anillos.

De acuerdo a los arqueólogos, los estudios han demostrado que la fábrica producía alrededor de 22,400 litros de cerveza a la vez, y puede haber sido construida en este lugar específicamente para suplir los rituales reales que se llevaban a cabo dentro del instalaciones funerarias de los reyes de Egipto —ya que durante las excavaciones se han encontrado evidencias de que la bebida se utilizaba en estos como ofrendas—.

توصلت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة إلى الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم بأبيدوس

The joint Egyptian-American archaeological mission, has uncovered what is believed to be the oldest high-production brewery in the world in Abydos pic.twitter.com/tn8N8YQXSL

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) February 13, 2021