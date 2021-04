Hallan un misterioso escombro espacial que podría provenir de un lanzamiento de SpaceX

Las autoridades de Oregón han descubierto un objeto que creen que podría ser el resto de un cohete SpaceX, pero la compañía aeronáutica de Elon Musk no está muy segura de que lo sea.

La Oficina del Sheriff del condado de Lincoln anunció el viernes que encontraron lo que parecen ser escombros carbonizados de un cohete Falcon 9, según The Oregonian. Cuando se le contactó sobre el objeto, SpaceX dijo que no pudieron verificar que era parte del cohete al mirar las fotos (sobre estas líneas).

Los funcionarios sospechan que el objeto provino de un lanzamiento fallido de SpaceX el 4 de marzo cuando un cohete Falcon 9 no encendió su segunda etapa. El propulsor luego se desorbitó y cayó a través de la atmósfera de la Tierra ardiendo espectacularmente sobre los cielos del noroeste del Pacífico.

Sin embargo, al menos el reingreso se vio genial:

Por lo tanto, no sería demasiado sorprendente si la pieza perteneciera a uno de los cohetes de SpaceX. La compañía dijo que el objeto podría ser un «recipiente a presión envuelto en material compuesto», según el Oregonian. También dijeron a las autoridades locales que debería ser seguro transportarlo para un análisis más detallado.

Esta no sería la primera vez que un pedazo de escombro de un lanzamiento de SpaceX termina en manos de civiles. Por ejemplo, un espectador pudo reclamar un trozo de escombro carbonizado después de que el cohete Starship SN11 de la compañía explotara en Boca Chica, Texas.

A spectator holds a piece of debris which was blown 5 miles from where SpaceX launched and attempted to land Starship rocket SN11:

Photo: Gene Blevins | Reuters https://t.co/yCjhYLtj9c pic.twitter.com/FmS5nNMU48

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 30, 2021