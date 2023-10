Hallazgo de collar de 9.000 años de antigüedad redefine la cultura neolítica

El descubrimiento, realizado en el antiguo sitio de entierro de una niña en Jordania, ha brindado nuevas perspectivas sobre las intrincadas dinámicas sociales de la cultura neolítica.

Las decoraciones en el cuerpo humano tienen un valor simbólico significativo, transmitiendo creencias culturales e identidades individuales. Es por eso que son de gran importancia al investigar sociedades antiguas.

En una nueva investigación liderada por Hala Alarashi, afiliada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España y la Université Côte d’Azur en Francia, se examinaron materiales que servían como adornos corporales para una niña de ocho años enterrado en una tumba en la aldea neolítica de Ba’ja en Jordania. Esta aldea data de un período entre 7400 y 6800 a.C., arrojando luz sobre las prácticas culturales de esa época.

Entre los adornos destaca un collar que incluye más de 2.500 piedras y conchas coloridas, así como dos cuentas de ámbar notablemente raras, que resultan ser las más antiguas de su tipo descubiertas en la región del Levante. Además, hay un colgante de piedra de considerable tamaño y un anillo de nácar finamente grabado.

@WitWarrior They Called Her Jamila…

Necklace buried with an 8 year old girl in the Neolithic settlement of Ba`ja in Jordan.

9,000 year old village | DW Documentary https://t.co/CA6PfH5YVZ pic.twitter.com/yN5ER6nRYt

— Dave Talltree, son of Wymo. Leilani is the ʻīlio. (@unsc1325) November 13, 2022