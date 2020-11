Histórico luchador de UFC afirma haber tenido encuentro cercano con un ovni

El luchador de UFC Diego Sánchez dice que fue visitado por un ovni en el patio de su casa.

¿Podría haber un Ultimate Fighting Championship para determinar el mejor luchador de artes marciales mixtas de toda la galaxia? La estrella de UFC Diego ‘Pesadilla’ Sánchez no se sorprendería por eso. De hecho, es posible que los alienígenas ya lo hayan reclutado para luchar por el título.

De acuerdo a lo que relata el peleador, quien actualmente compite en la categoría de peso wélter, tuvo un encuentro cercano del primer tipo que sucedió el miércoles pasado, mientras se encontraba en el patio de su casa en Albuquerque, Nuevo México.

I was doing energy work on my patio as a ufo flew right up on me I called for my daughter quick quick she watched this thing Hoover only hundreds of feet away Albuquerque is a trip sightings are regular here. But this shit was contact tonight it was obvious it was watching me

