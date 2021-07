Hubble encuentra la primera prueba de vapor de agua en Ganímedes, la luna más grande del Sistema Solar

Por primera vez, los astrónomos han descubierto evidencia de vapor de agua en la atmósfera de Ganímedes, la luna de Júpiter. Este vapor de agua se forma cuando el hielo de la superficie de la luna se sublima —es decir, pasa de sólido a gas—.

Los científicos utilizaron conjuntos de datos nuevos y de archivo del Telescopio Espacial Hubble de la NASA para hacer el descubrimiento, publicado en la revista Nature Astronomy.

Investigaciones anteriores han ofrecido evidencia circunstancial de que Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, contiene más agua que todos los océanos de la Tierra. Sin embargo, las temperaturas son tan frías que el agua en la superficie se congela. El océano de Ganímedes residiría aproximadamente a 100 millas por debajo de la corteza; por lo tanto, el vapor de agua no representaría la evaporación de este océano.

Los astrónomos volvieron a examinar las observaciones del Hubble de las últimas dos décadas para encontrar esta evidencia de vapor de agua.

En 1998, el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial Hubble tomó las primeras imágenes ultravioleta (UV) de Ganímedes, que revelaron cintas de colores de gas electrificado llamadas «bandas aurorales», y proporcionó más evidencia de que Ganímedes tiene un campo magnético débil.

Las similitudes en estas observaciones UV se explicaron por la presencia de oxígeno molecular (O2). Pero algunas características observadas no coincidieron con las emisiones esperadas de una atmósfera de O2 puro. Al mismo tiempo, los científicos concluyeron que esta discrepancia probablemente estaba relacionada con concentraciones más altas de oxígeno atómico (O).

Como parte de un gran programa de observación para apoyar la misión Juno de la NASA en 2018, Lorenz Roth del KTH Royal Institute of Technology en Estocolmo, Suecia, dirigió el equipo que se propuso medir la cantidad de oxígeno atómico con Hubble. Dicho análisis combinó los datos de dos instrumentos: el Espectrógrafo de Orígenes Cósmicos de Hubble en 2018 e imágenes de archivo del Espectrógrafo de Imágenes del Telescopio Espacial (STIS) de 1998 a 2010.

Para su sorpresa, y contrariamente a las interpretaciones originales de los datos de 1998, descubrieron que apenas había oxígeno atómico en la atmósfera de Ganímedes. Esto significa que debe haber otra explicación para las aparentes diferencias en estas imágenes de auroras UV.

Luego, Roth y su equipo observaron más de cerca la distribución relativa de la aurora en las imágenes UV. La temperatura de la superficie de Ganímedes varía mucho a lo largo del día, y alrededor del mediodía cerca del ecuador puede calentarse lo suficiente como para que la superficie del hielo libere (o sublime) algunas pequeñas cantidades de moléculas de agua. De hecho, las diferencias percibidas en las imágenes UV están directamente correlacionadas con el lugar donde se esperaría agua en la atmósfera de la luna.

