Imágenes satelitales muestran cómo se redujo la contaminación en China por el coronavirus

Tanto satélites de la NASA como de la ESA observaron en las últimas semanas una «significativa» caída de los niveles de dióxido de nitrógeno en el espacio aéreo chino. ¿El lado bueno del brote de coronavirus?

Según explica la agencia espacial norteamericana, esto está en parte relacionado con la expansión del Covid-19 y, concretamente, con las medidas que ha tomado el gobierno chino para evitar más contagios y muertes en el país.

A recordar: el 23 de enero, el gobierno chino cerró el transporte desde y hacia Wuhan, el foco de la epidemia, para reducir la expansión del virus, en lo que fue la primera de distintas medidas severas que se tomaron en el país asiático y en otros lugares del mundo.

Ahora, se han publicado varios mapas donde se comparan los niveles de contaminación entre el 1 y el 20 de enero y entre el 10 y el 25 de febrero. También se dieron a conocer imágenes aéreas tomadas por satélites donde se comparan los niveles de polución en Wuhan entre enero y febrero de 2019 y los de 2020.

China está en el puesto Nº 1 en cuanto a los países con el aire más contaminado y con menos calidad. Sus densos paisajes de polución, en particular en las zonas industriales, provocan graves enfermedades respiratorias a la población y contribuyen en gran parte al cambio climático provocado por el hombre.

Uno de los gases que más predominan en este peligroso ambiente es el dióxido de nitrógeno, un gas nocivo emitido por vehículos automotores, plantas de energía e instalaciones industriales, pero que ahora ha descendido de forma notoria.

Pollution monitoring satellites have detected significant decreases in nitrogen dioxide over China. There is evidence that the change is at least partly related to the economic slowdown following the outbreak of coronavirus. Learn more from @NASAEarth: https://t.co/2N9GB8hfnB

— NASA (@NASA) March 1, 2020