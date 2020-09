Imágenes satelitales revelan el antes y el después de los incendios en Australia

No hay dudas que los incendios producidos entre finales de 2019 y principios de 2020 en Australia fueron devastadores, aniquilando gran parte de la vida vegetal y animal del país oceánico. 186.000 kilómetros cuadrados de tierra, millones de animales, y 34 personas sufrieron las consecuencias.

Ahora, la compañía Geospatial Intelligence ha trabajado en conjunto con el gobierno de Nueva Gales del Sur para capturar el antes y el después de la catástrofe medioambiental, y las imágenes son devastadoras. Grandes y florecientes áreas que antes rebozaban de verdor, hoy lucen como un desolado páramo.

Las fotografías satelitales, tomadas antes y después de la temporada de incendios, le dan al gobierno australiano información importante sobre el paisaje, los niveles de vegetación sobreviviente y los daños a infraestructuras esenciales.

La diferencia entre las imágenes de esta compañía y las de algo como Google Maps, es la resolución. Los satélites Sentinel, a menudo usados por Google, tienen alrededor de 30-250 metros por pixel, mientras que algunas de las tomadas por Geospatial tienen una resolución de hasta 1.5 metros por pixel.

«Nos valemos de estas imágenes para analizarlas en computadoras en gran detalle y así ver los efectos en la vegetación», comenta Rob Coorey, CEO de la compañía australiana. «Con estos datos podemos mirar el pre y post fuego para determinar si las condiciones de la tierra tuvieron influencia o no con la intensidad de los incendios».

«¿Hay una mejor manera de usar estar información antes que comience la próxima temporada de incendios? ¿Hay una mejor manera de planear nuestra infraestructura? Son preguntan que nos tenemos que hacer», agrega.

Esta no es la primera vez que se observa desde el espacio un «Verano Negro» a causa de incendios forestales. En enero pasado, Christina Koch compartió algunas imágenes desde la Estación Espacial Internacional en su cuenta de Twitter.

Australia. Our hearts and thoughts are with you. pic.twitter.com/6D7AS4LaDe

— Christina H Koch (@Astro_Christina) January 14, 2020