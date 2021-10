Impresionante video muestra «tsunami de lava» emergiendo del volcán de La Palma en Canarias

Un «tsunami de lava» está saliendo del aún activo volcán Cumbre Vieja en La Palma, algo que ya ha obligado a más de 300 personas a evacuar sus hogares.

Un portavoz del Instituto de Vulcanología de las islas Canarias comunicó que la última erupción había provocado un «tsunami de lava», que captaron en cámara el viernes pasado.

El video muestra magma —que se encuentra a temperaturas de alrededor de 1.075 grados Celsius— con alta viscosidad rodando hacia abajo, donde más de 7.36 kilómetros cuadrados han sido sumergidos por la lava, según el Servicio de Gestión de Emergencias de Copérnico de la UE.

Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero “tsunami” de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava “tsunami”. Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX

