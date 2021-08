Incendios forestales y ola de calor en Grecia amenazan sitios históricos

El país heleno registró temperaturas récord el lunes, mientras que se han detectado más de 100 incendios forestales en un lapso de 24 horas.

Se han reportado más de una centena incendios forestales alrededor de Grecia entre el lunes y el martes por la noche, según comunicó el gobierno griego, mientras el país se enfrenta a una ola de calor récord que se prevé que continúe durante esta semana.

El lunes, la ciudad de Langadas en el norte de Grecia registró una temperatura sofocante de 117 grados Fahrenheit (47,1 grados Celsius), cerca del récord de la temperatura más alta jamás registrada en la Unión Europea de 118,4 grados Fahrenheit (48 grados Celsius), que tuvo lugar en Atenas en julio de 1977. Varias otras áreas registraron temperaturas entre 114 grados Fahrenheit (45,6 grados Celsius) y 115,2 grados Fahrenheit (46,2 grados Celsius), mientras que Atenas alcanzó un máximo de 113 grados Fahrenheit (45 grados Celsius).

Debido a esta sofocante situación, el gobierno decidió cerrar varios sitios históricos, incluida la famosa Acrópolis, hogar del Partenón —entre el mediodía y las 5 p.m. hora local— para proteger a los visitantes.

Decenas de atenienses también han sido trasladados a hospitales locales debido a una combinación de humo de los incendios y calor extremo. Y las autoridades ordenaron a los residentes que permanezcan adentro o usen máscaras si tienen que salir.

El jefe de Protección Civil, Nikos Hardalias, dijo que se produjeron 118 incendios forestales en las últimas 24 horas y advirtió que aún se avecinan días peores.

«Estamos haciendo un esfuerzo titánico en muchos frentes», dijo en una sesión informativa vespertina. «De acuerdo con nuestros pronósticos de amenazas, también se espera que mañana sea un día difícil… Los próximos días y semanas serán aún más complicados. Nuestro objetivo principal es proteger vidas humanas».

Ya se han llevado a cabo evacuaciones en la región sur del Peloponeso debido a un gran incendio cerca de la antigua Olimpia, donde se celebraron los Juegos Olímpicos cada cuatro años desde el 776 a.C. durante más de un milenio. La ciudad adyacente fue evacuada, con otras siete aldeas cercanas.

El alcalde de la cercana ciudad de Pirgos dijo que se había colocado un fuerte cordón de extinción de incendios alrededor del sitio, uno de los más hermosos en un país repleto de antigüedades. «Creo que la seguridad del sitio está en un nivel satisfactorio», aseguró Panagiotis Andonakopoulos.

Asimismo, la guardia costera evacuó a unas 90 personas varadas en una playa cerca del pueblo norteño de Rovies, en la isla de Evia. Los barcos privados ayudaron en la operación. Los informes de los medios dijeron que tres bomberos sufrieron quemaduras. Varias casas fueron arrasadas, así como franjas de bosque.

Un grupo de respuesta a desastres de la Unión Europea dijo que los miembros estaban enviando bomberos y aviones hidrantes a Italia, Grecia, Albania y Macedonia del Norte.

«Siguiendo la situación con mucha preocupación. La solidaridad europea está trabajando para combatir estos terribles incendios», escribió en un tuit la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen.

