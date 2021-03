Informe OVNI podría no cumplir con la fecha límite, dice el senador Marco Rubio

El esperado informe que debería publicarse en junio detalla avistamientos de ovnis «difíciles de explicar», sin embargo, podría no cumplirse con la fecha prevista en una disposición firmada por Donald Trump a finales del año pasado.

En el Pentágono, se llama Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF), y se le ha ordenado que prepare una descripción detallada de los reportes ovnis para presentarla al Congreso. Para ello cuenta con 180 días desde diciembre de 2019, aunque ahora eso está en duda.

Así lo aseguró recientemente el senador Marco Rubio, quien mencionó en una entrevista a Fox Business que ya hay cambios a ese plazo establecido en un adjunto a la ley anual de autorización de inteligencia, que se incorporó al proyecto de ley masivo de mitigación financiera para la pandemia de coronavirus.

«No estoy seguro de que lleguen a tiempo, porque [las agencias de inteligencia] no cumplen con muchos plazos y con el gobierno en este tipo de cosas. Pero recibiremos un informe en algún momento. Asimismo, no sé qué tanto vayamos a enterarnos, no estoy seguro de que para el 1 de junio hayan llegado a una conclusión sobre lo que están estudiando. Y puede terminar habiendo más preguntas que respuestas después que la información sea liberada», comentó el senador.

Tecnología desconocida

Por otra parte, Rubio expresó su opinión personal en cuanto a los ovnis y las últimas noticias que han circulado sobre incidentes reportados por los militares.

«Tenemos cosas volando sobre instalaciones militares, sobre ejercicios militares y otros lugares. Y no sabemos qué son. No son nuestros. No es nada que esté registrado en la FAA y, en muchos casos, exhibe atributos de tecnología que no hemos visto antes. Al menos eso es lo que parece».

«Creo que tenemos que saber de qué se trata, o intentar al menos. Ese es mi punto de vista sin nociones preconcebidas, tal vez haya una explicación lógica. Tal vez sea, ya sabes, algo que se pueda explicar. Tal vez sea un adversario extranjero que ha dado un salto tecnológico, como han oído decir al ex Director de Inteligencia Nacional (DNI), sea lo que sea, necesitamos saber la respuesta», continuó Rubio.

«El problema con este tema es que cada vez que lo planteas, la gente se pone nerviosa y se pregunta “Oh, ¿esto significa ovnis y extraterrestres?” No tenemos que ir tan lejos, es muy simple. Hay cosas volando sobre las instalaciones de seguridad nacional. No sabemos quiénes son. No sabemos qué es, no es nuestro, tenemos que averiguarlo», añadió.

Por último, el senador aseguró que el tema de los ovnis se está tomando más en serio ahora que nunca, y que el estigma asociado predominante en el establishment científico y demás instituciones tiene que irse para que podamos obtener las respuestas que buscamos —de allí el intento de cambiar el término OVNI por UAP (fenómenos aéreos no identificados)—.

Fuente: WFLA. Edición: MP.