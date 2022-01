Ingeniero afirma que compañías aeroespaciales tienen tecnologías que los académicos desconocen

La declaración fue hecha por el ingeniero estadounidense Hal Puthoff, mientras era entrevistado para un canal de YouTube junto al matemático y economista Eric Weinstein.

Harold ‘Hal’ Puthoff es un ingeniero eléctrico recibido en la Universidad de Stanford que trabajó e inventó láseres sintonizables y dispositivos de haz de electrones, sobre los cuales posee patentes. En las décadas de 1970 y 1980, Puthoff dirigió un programa financiado por la CIA en SRI International para investigar las habilidades paranormales —incluyendo la visión remota—.

Desde entonces, dirige diferentes empresas fundadas por él mismo destinadas principalmente a la generación de energía y propulsión espacial, con financiamiento de donantes anónimos. Más recientemente, se le conoce por ser co-fundador —junto con el guitarrista de Blink-182 Tom DeLonge— de TTSA, la compañía que entre otras cosas filtró los famosos videos de ovnis encontrados por pilotos de la Marina.

Ahora, en una entrevista para el canal Project Unity, reconoció algo sospechado por muchos investigadores desde hace muchas décadas:

Allí, Eric Weinstein, otro de los invitados al programa, le preguntó a Puthoff qué pensaba sobre la afirmación habitual en el mundo ufológico de que las compañías aeroespaciales tienen conocimientos avanzados de física que son ocultados y no compartidos con el mundo académico —y mucho menos con el público—.

«Es verdad», respondió tajantemente el ingeniero.

«¿Es verdad? ¿Ud. cree que es verdad», repreguntó Weinstein con escepticismo.

«Yo SÉ que es verdad», replicó Puthoff. «Ciertamente, hay conocimiento sobre materiales (¿metamateriales?) que está siendo mantenido en secreto… incluyendo física avanzada».

A claim that you find repeatedly when you look into UFOs is that Aerospace Companies hold the most advanced knowledge of Physics. Not academe.

I do **not** believe this claim. Happy to be wrong. Can someone tell me what its origin is? Why do so many believe it?

Thx #UFOtwitter! https://t.co/7BnoIQQot1

— Eric Weinstein (@EricRWeinstein) January 20, 2022