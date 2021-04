Ingenuity hace historia y se convierte en el primer artefacto volador de la humanidad en otro planeta

El cielo en Marte ya no es un límite.

El lunes, el helicóptero Ingenuity de la NASA se convirtió en el primer artefacto de la historia en realizar un vuelo controlado y con motor en otro planeta. El equipo del Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) de la agencia en el sur de California confirmó que el vuelo tuvo éxito después de recibir datos del helicóptero a través del rover Perseverance, a las 6:46 a.m. EDT (3:46 a.m. PDT).

«Ingenuity es lo último en una larga y legendaria tradición de proyectos de la NASA que logran un objetivo de exploración espacial que antes se creía imposible», dijo el administrador interino de la NASA Steve Jurczyk. «El X-15 fue un pionero del transbordador espacial. Mars Pathfinder y su rover Sojourner hicieron lo mismo para tres generaciones de rovers de Marte. No sabemos exactamente a dónde nos llevará Ingenuity, pero los resultados de hoy indican que el cielo —al menos en Marte— puede no ser el límite».

El helicóptero de energía solar despegó por primera vez a las 3:34 a.m. EDT (12:34 a.m. PDT) (12:33 hora solar local de Marte), justo en un momento que el equipo de Ingenuity determinó que tendría condiciones óptimas de energía y vuelo.

Los datos del altímetro indican que el Ingenuity subió a su altitud máxima prescrita de 10 pies (3 metros) y mantuvo un vuelo estacionario estable durante 30 segundos. Luego descendió y volvió a tocar la superficie de Marte después de registrar un total de 39,1 segundos de vuelo. Se esperan detalles adicionales sobre la prueba en los próximos enlaces descendentes.

La demostración de vuelo inicial de Ingenuity fue autónoma: pilotada por sistemas de guía, navegación y control a bordo que ejecutan algoritmos desarrollados por el equipo de JPL. Debido a que los datos deben enviarse y devolverse desde el planeta rojo a lo largo de cientos de millones de millas utilizando satélites en órbita y la Red de Espacio Profundo de la NASA, el aparato no se puede volar con un joystick y su vuelo no fue observable desde la Tierra en tiempo real.

El Administrador Asociado de Ciencia de la NASA, Thomas Zurbuchen, anunció el nombre del aeródromo marciano en el que tuvo lugar el vuelo.

«Ahora, 117 años después de que los hermanos Wright lograran realizar el primer vuelo en nuestro planeta, el helicóptero Ingenuity de la NASA ha logrado realizar esta asombrosa hazaña en otro mundo», dijo Zurbuchen. «Si bien estos dos momentos icónicos en la historia de la aviación pueden estar separados por el tiempo y 173 millones de millas de espacio, ahora estarán vinculados para siempre. Como homenaje a los dos innovadores fabricantes de bicicletas de Dayton, este primero de muchos aeródromos en otros mundos ahora se conocerá como Campo Hermanos Wright, en reconocimiento al ingenio y la innovación que continúan impulsando la exploración».

El piloto principal de Ingenuity, Håvard Grip, anunció que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la agencia de aviación civil de las Naciones Unidas, presentó a la NASA y a la Administración Federal de Aviación el designador oficial de la OACI IGY, apodado INGENUITY.

Estos detalles se incluirán oficialmente en la próxima edición de la publicación Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services. La ubicación del vuelo también recibió la designación de ubicación ceremonial JZRO para el cráter Jezero.

