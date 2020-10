El astronauta Alexander Gerst tomaba fotos del globo terráqueo su abuelo cuando tenía 14 años. Se da cuenta ahora de que en 2018 tomó una foto muy parecida, pero desde el espacio:

These photos I took of my dreams when I was 14 years old, with my first camera, using my grandfather’s old globe. The third photo I took in 2018. I just realized it shows the same place. #BlueDot #horizons pic.twitter.com/2nMpowzQBd

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) October 5, 2020