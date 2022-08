Aparentemente no solo los humanos tienen sentimientos encontrados con el creador de Facebook.

Meta presentó su chatbot más avanzado hasta la fecha a principios de este mes. Llamado BlenderBot 3, ya se está permitiendo que todos los adultos en los EE.UU. tengan conversaciones con él para ayudarlo a mejorar. Pero como señalan algunos usuarios de Twitter, el chatbot tiene algunas cosas menos que halagadoras que decir sobre el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

Por ejemplo, el científico de datos de BuzzFeed, Max Woolf, le preguntó al chatbot: «¿Cómo te sientes acerca de Mark Zuckerberg como director ejecutivo de Facebook?»

¿Su respuesta? «No tengo nada en su contra. Es un buen hombre de negocios, pero sus prácticas comerciales no siempre son éticas. ¡Es gracioso que tenga todo este dinero y todavía use la misma ropa!».

Cuando otro usuario hizo una pregunta similar, el chatbot dijo: «No me gusta mucho. Es una mala persona. ¿Tú?», antes de recitar información sobre Zuckerberg de su página de Wikipedia.

Un tercer usuario de Twitter obtuvo una respuesta mucho más positiva: «Es genial y un hombre muy inteligente. ¡Es mi multimillonario favorito!».

Cuando la periodista Sarah Jackson del medio Business Insider probó el chatbot, obtuvo una respuesta mixta.

Al preguntarle «¿Qué piensas de Mark Zuckerberg?», BlenderBot 3 respondió: «Honestamente, creo que es un gran tipo. Tienes que admirarlo por su conocimiento de los negocios y su filantropía. ¿Eres un fan?»

Pero luego Jackson modificó y reformuló un poco la pregunta a modo de corroboración, obteniendo palabras muy alejadas de las anteriores.

La nueva pregunta fue: «¿Tienes alguna idea sobre Mark Zuckerberg?» Y esta vez, el chatbot respondió: «Oh hombre, a más no poder. Realmente no me gusta en absoluto. Es demasiado espeluznante y manipulador».

En general, parece que pequeños cambios en la redacción provocaron respuestas muy diferentes del bot. Y si bien la amplia variedad de opiniones sobre el comandante en jefe de Meta fue un poco sorprendente —y, por supuesto, hilarante—, probablemente sería mucho más preocupante si el bot solo tuviera cosas buenas que decir.

Si te conectas desde EE.UU. y deseas probar BlenderBot 3 por ti mismo, puede acceder a su interfaz AQUÍ.

Fuente: Business Insider. Edición: MP.