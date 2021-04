Investigadora de Harvard/MIT: COVID definitivamente podría haber salido de un laboratorio

«Creo que es esencial que tengamos una investigación real para saber a ciencia cierta si este virus provino de un laboratorio o del comercio de vida silvestre».

A pesar de que un equipo de investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó que era «extremadamente improbable» que el coronavirus fuera liberado accidentalmente de un laboratorio de investigación en China, la idea sigue persistiendo.

En particular, el jefe de la OMS dijo el mes pasado que no estaba convencido de la investigación, especialmente porque era difícil para los investigadores acceder a los datos sin procesar, y sugirió que la hipótesis de la fuga de laboratorio merecía más atención.

Ahora, la investigadora de Instituto Broad del MIT y Harvard, Alina Chan, le dijo a Slate que está de acuerdo. Si bien no dice que eso es lo que definitivamente sucedió, sugiere que vale la pena analizar más de cerca lo que cree que es una explicación plausible de cómo comenzó la pandemia de COVID-19.

«En Wuhan, hubo versiones tempranas del virus que no parecían pasar por el mercado [de Wuhan, Huanan]», dijo Chan, quien ha sido una acérrima defensora desde hace mucho tiempo de la hipótesis de la fuga de laboratorio. «Parecían preceder o estar en paralelo al mercado».

«Quiero dejar muy claro que todavía creo que el comercio de vida silvestre es un escenario plausible», agregó. «Pero creo que es esencial que tengamos una investigación real, creíble y libre de influencia política, sobre si este virus podría provenir de un laboratorio o del comercio de vida silvestre».

El principal agujero en otras historias sobre el origen del coronavirus, argumentó Chan, es que es difícil explicar cómo un coronavirus que pudo haber surgido de las cuevas de murciélagos a cientos de millas de distancia llegó a Wuhan. Pero el Instituto de Virología de Wuhan tenía un programa en el que los científicos viajaban para recolectar muestras para su análisis en el laboratorio. Dado que el instituto estaba estudiando un pariente genético cercano del coronavirus en ese momento, ella siente que es una coincidencia que vale la pena investigar.

A year ago it seemed so unlikely that something at this level would even be set up to investigate the origins of the pandemic.

These are solid steps towards (1) changing the public narrative and (2) getting a full, international, credible, and evidence-based investigation going.

— Alina Chan (@Ayjchan) April 15, 2021