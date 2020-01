Japón anuncia la creación de su propia Fuerza Espacial

La nación del sol naciente se une a Estados Unidos, Rusia, China y Francia en la carrera por el dominio del espacio.

Esta Fuerza Espacial trabajará de cerca con su contraparte norteamericana, que recientemente fue lanzada por el presidente Donald Trump, quien declaró el espacio como «un nuevo dominio de combate».

La carrera por ver quien tiene mayor control del dominio espacial es reñida hasta ahora, con China y Rusia al acecho. Ante esto, Japón no podía quedarse atrás, por lo que ha formado su propia rama de guerreros espaciales para salvaguardar sus intereses y satélites allí arriba.

Según anunció el primer ministro Shinzo Abe, la Unidad de Dominio Espacial comenzará a gestarse en abril de este año como parte de la Fuerza de Defensa Aérea de Japón.

«Debemos reafirmar drásticamente nuestras capacidades y sistemas para asegurarnos la superioridad», declaró.

La Unidad de Dominio Espacial será anexada a una base aérea ya existente en Fuchu, en los suburbios al oeste de Tokio, donde cerca de una veintena de uniformados prepararán el lanzamiento oficial para el año 2022.

Mientras tanto, los Estados Unidos, tal vez como respuesta, han revelado el uniforme de su Fuerza Espacial (USSF) el fin de semana pasado.

The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the

Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @DeptofDefense@usairforce pic.twitter.com/mzr6FAZBwt

— United States Space Force Ⓥ (@SpaceCorpsUS) January 18, 2020