Japón revela al mundo la primera imagen del polvo del asteroide Ryugu

Una extraña arena negra se encuentra en la cápsula traída a la Tierra por la sonda Hayabusa 2, confirmaron los científicos después de abrirla este lunes.

El descubrimiento se produce una semana después de que la sonda dejara caer su cápsula, que atravesó la atmósfera como un rayo de luz hasta aterrizar en el desierto de Woomera, para luego ser recogida y llevada a Japón.

Ahora, la agencia espacial japonesa (JAXA) ha publicado la imagen de un pequeño depósito de material hollín dentro de la caja de metal; un primer vistazo a los resultados de una misión sin precedentes de seis años que trajo las primeras muestras de un asteroide a la Tierra

De acuerdo a los funcionarios de la agencia, el polvo se encontró en la cubierta exterior de la cápsula, y se espera encontrar muestras más sustanciales cuando abran el contenedor interno, una tarea delicada que llevará unos días más.

The sample container inside the re-entry capsule was opened on December 14, and we confirmed black grains thought to be from Ryugu were inside. This is outside the main chambers, and likely particles attached to the sample catcher entrance. (English release available tomorrow) https://t.co/NAw1R1cjvy pic.twitter.com/5BfXxfH29h

— [email protected] (@haya2e_jaxa) December 14, 2020