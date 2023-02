Jay Stratton, el cazador de ovnis de más alto rango del Pentágono, comienza a revelar lo que vio

El creador y exdirector del Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF), Jay Stratton, ha dado su primera entrevista pública con los periodistas George Knapp y Jeremy Corbell, revelando su trabajo con los ovnis.

Stratton es la única persona del gobierno federal de los EE.UU. que ha trabajado en todos los programas modernos de fenómenos anómalos no identificados (UAP) y es la figura de mayor rango directamente involucrada que se ha pronunciado, habiendo tenido un rango comparable a un almirante de dos estrellas.

Hablando con Knapp sobre su enfoque del UAPTF, resaltó la importancia de la confianza:

«Ya estamos 70 años por detrás de la curva de poder de la confianza, ¿verdad? Porque todo el mundo dice que el gobierno nos está mintiendo y que todo el asunto del Blue Book y del incidente Roswell mataron la confianza», dijo.

Con respecto a su enfoque de investigación, Stratton agregó más tarde:

«Mantuve una mente abierta, una mente escéptica, como quieras llamarlo, buscando algo que pueda responder por los avistamientos usando todos los medios que tenía disponibles. Pero definitivamente hubo algunos momentos en los que realmente no pudimos encontrar respuestas. Y nos dimos cuenta de que había que hacer algo al respecto».

Brindando algo de contexto sobre la importancia de Stratton para el tema UAP hasta el día de hoy, George Knapp le dijo al Liberation Times:

«Jay Stratton era el principal cazador de ovnis del gobierno de los Estados Unidos. Él llevó a cabo la primera investigación en profundidad del caso Tic-Tac (incidente ovni Nimitz), y es la única persona en todo el gobierno que trabajó en todas las principales investigaciones sobre ovnis, incluido el ambicioso programa de la DIA (AAWSAP), su sucesor (AATIP) y luego el Grupo de Trabajo UAP que creó, organizó y dirigió antes de que fuera autorizado formalmente por el Congreso», comentó.

«El informe clasificado que escribió, narró y presentó a audiencias clave es una de las principales razones por las que se creó el nuevo programa AARO. Y a diferencia de muchos de sus antiguos colegas en el Departamento de Defensa, Stratton cree que el público tiene derecho a saber lo que está pasando en lugar de la ofuscación, las obstrucciones, las declaraciones engañosas y las filtraciones estratégicas a los debunkers, todo lo cual continúa enturbiando las aguas sobre los ovnis», agregó el periodista.

Otras revelaciones de Stratton incluyeron un evento en el que un funcionario anónimo le solicitó que no se involucrara en el tema de UAP debido a preocupaciones religiosas:

«Hay absolutamente cierta preocupación allí. Y lo vi por escrito una vez en mi carrera, donde alguien me pedía que retrocediera debido a sus preocupaciones religiosas, y “deberías dejar de lado este tema” es literalmente lo que me decían. Ya sabes, [diciéndome] que no debería involucrarme en esto».

Estas declaraciones presentadas en el episodio 3 del programa online de Corbell y Knapp, Weaponized Podcast, forma solo una pequeña parte de una entrevista más extensa, y se espera que se publiquen más clips en las próximas semanas y meses.

Stratton actualmente trabaja con Radiance Technologies, donde está liderando, dirigiendo, asistiendo y desarrollando esfuerzos en contratos existentes y la creación de nuevas áreas de negocios relacionadas con Inteligencia Científica y Técnica con enfoque en ingeniería inversa.

Fuente: Liberation Times. Edición: MP.