Jeane Dixon, la vidente que anticipó el asesinato de JFK, tambien vaticinó el comienzo del Apocalipsis para el año 2020

No se puede negar que el año 2020 ha empezado con todo. Incendios forestales, erupciones volcánicas, alteraciones climáticas, la amenaza de una tercera guerra mundial, el brote de un nuevo coronavirus y el reloj del Juicio Final a solo cien segundos de la medianoche. En este contexto, recordaremos a una vidente y consejera de varios presidentes estadounidenses, quien predijo que este año tendrá lugar la «Batalla del Armagedón».

Jeane Dixon (1904-1997) fue una autoproclamada psíquica estadounidense del siglo 20, famosa debido a sus columnas de astrología en periódicos y sus predicciones publicadas, algunas de las cuales se cumplieron. Entre ellas figura el asesinato del presidente John F. Kennedy.

El 13 de mayo de 1956, escribiendo para la revista Parade Magazine, predijo que la elección presidencial de 1960 sería dominada por los laboristas y que ganaría un Demócrata, quien luego sería «asesinado o moriría en funciones».

Posteriormente, sus proclamaciones atrajeron la atención del presidente Richard Nixon y sería invitada al despacho oval por medio de la secretaria Rose Mary Woods y la primera dama. Allí, siguiendo la paranoia resultante de la masacre de Múnich, vaticinó un ataque terrorista sobre suelo estadounidense, lo que llevó a Nixon a crear un comité de contraterrorismo.

Pero no fue solo Nixon quien tomó en cuenta las visiones de esta astróloga, de acuerdo a los reportes oficiales, también fue una confidente de Ronald y Nancy Reagan durante ambos términos del cuadragésimo presidente de los Estados Unidos.

No obstante, de todas las predicciones, hay una que no llamó tanto la atención en aquel entonces pero que es aplicable a los tiempos que corren. En su libro The Call to Glory (1971), Dixon escribió: «Entre los años 2020 y 2037, aproximadamente, verán la segunda venida de Cristo. La batalla del Armagedón tendrá lugar en 2020».

Y aquí cabe destacar que esa no era la primera vez que la vidente pronosticaba el fin del mundo, también afirmó que acabaría en 1962, algo que claramente no se cumplió —aunque estuvo muy cerca de hacerlo cuando la Crisis de los Misiles en Cuba empujó al mundo al borde de un apocalipsis nuclear—.

También predijo que el cáncer sería curado para 1967 y que los soviéticos serían los primeros en poner un pie en la Luna.

Estos desaciertos llevaron a que el matemático John Allen Paulos, de la Temple University, acuñara el término «efecto Jeane Dixon» para referirse a la tendencia de promover unas pocas predicciones correctas de un «profeta» mientras se ignora una gran cantidad de predicciones incorrectas.

Sin embargo, hasta su muerte en 1997, Dixon se mantuvo firme en cuanto a sus habilidades psíquicas.

En el libro citado anteriormente, escribió: «Debemos darnos cuenta de nuestros propios talentos y aceptarlos. Tocarlos como si fueran una sinfonía en la cual todos los demás instrumentos están armonizados para hacer un mejor universo. Cuando una visión comienza a formarse, todo cambia, incluyendo el aire a mi alrededor. No parezco estar en la misma atmósfera. Siento una paz y amor que son indescriptibles. Estoy sola y nada en el mundo puede tocarme. Siento que estoy observando desde un plano superior y me pregunto cómo otros no pueden ver lo que yo veo».

Otras predicciones importantes de Jeane Dixon que se cumplieron.

En 1944 predijo que China se volvería comunista. Algo que se cumplió en 1949.

En 1947 predijo que Mahatma Ghandi sería asesinado. Seis meses después un fanático lo mató.

En 1961 predijo el fallecimiento temprano de Marylin Monroe. Un año después, la icónica actriz era hallada muerta en sospechosas condiciones (oficialmente suicidio por sobredosis).

En 1965 predijo que «En este siglo un papa será herido corporalmente. Después que esto ocurra, la cabeza de la Iglesia llevará otra insignia…».​ En parte esta predicción se cumplió, ya que en 1981 Juan Pablo II fue herido en un atentado perpetrado por Mehmet Ali Agca.

Por Arkantos Khan.