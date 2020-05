Sí, son tiempos difíciles los que nos está tocando vivir: coronavirus, confinamiento, crisis económica, aislamiento social, convivencia obligada…

En estos momentos, independientemente de que cada uno pueda prestar más o menos ayuda, también siente la necesidad de evadirse por unos breves momentos, por el bien de su propia cabeza. Hay quien juega a videojuegos, quien toca instrumentos musicales, quien ve series y películas, y quien puede disfrutar del sexo en casa. Y cuando se introducen los artículos eróticos, la diversión está asegurada. Con el incremento de las transacciones por internet, se puede comprar de todo, tan fácil como que entras en la tienda online, realizas el pedido, y un mensajero te lo lleva discretamente a tu domicilio.

El sexo, en clave de juego…

El mercado de los artículos eróticos es cada vez más extenso; quizá hayas advertido que, dentro de todos estos catálogos de productos, hay un tipo de artículo que lleva algunos años formando parte de ellos, al principio más testimonial y luego cada vez más frecuentemente: los juegos eróticos.

No entendamos mal el título de este apartado: el sexo es algo muy importante y que ha de ser tomado en serio. No por casualidad se hace referencia al «contenido para adultos» cuando se menciona, ya que presupone cierto conocimiento y responsabilidad de uso en las personas implicadas. Eso sí, con las ideas claras desde el principio, ¿quién ha dicho que el sexo no pueda ser el tema central de un juego de mesa? Un tablero con fichas, dados, un juego de naipes… dado que nos lo hemos pasado tan bien jugando a algunos juegos de mesa clásicos, ha llegado el momento de poner un poco de picante sobre el tapete, por cortesía de las plataformas de sexshop.

…y el juego, en clave de sexo

Compartir un juego de mesa con los amigos o la familia suele ser siempre una apuesta ganadora para pasar un rato realmente divertido; y por tanto los juegos eróticos tampoco son una excepción. Además, con la consolidación del comercio electrónico, el proceso de compra es totalmente sencillo, seguro y discreto.

Lo cierto es que hay para todos los gustos: para jugar en pareja o en grupo (para los más atrevidos); hay juegos de dados cuyas combinaciones nos indican dónde besar o morder o quién se quita qué prenda; otros nos llevan a seguir un recorrido por un tablero mientras vamos confesando nuestros morbos y fantasías; en otros es una ruleta, en vez de un dado, quien representa el azar para que caprichosamente (o no) saquemos a relucir nuestra picardía… mientras la excitación se va abriendo paso siguiendo las reglas.

En estos tiempos tan inciertos, cuando nuestros instintos llaman a la puerta, puede resultar realmente excitante canalizarlos de una forma más lúdica e indirecta. Y, además, casi todos estos juegos tienen un denominador común: el morbo acumulado durante el juego hace que lo difícil no sea ganar, sino terminar la partida. ¿Te atreves a jugar a alguno de los juegos que tienes disponibles? No sabrás lo que te pierdes hasta que no lo pruebes…