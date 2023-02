Keanu Reeves: «Hay una corporatocracia que busca controlarnos por medio de la inteligencia artificial»

Si lo dice el mismísimo Neo que se enfrentó a las máquinas en Matrix, por algo será.

Y no es que Reeves esté luchando contra muchas máquinas en estos días. Durante los últimos años, ha estado disparando a los malos en la franquicia de John Wick, cuya cuarta entrega llega a los cines en marzo y motivo por el cual fue entrevistado por la revista especializada Wired.

En el transcurso de la conversación, se le preguntó al actor lo que pensaba sobre los últimos avances tecnológicos, sobre todo la controvertida inteligencia artificial y su potencial futuro para —entre otras cosas— reemplazar a guionistas y actores reales de Hollywood.

Un pequeño resumen sobre el asunto puede leerse a continuación:

-Keanu, hace años pusiste una cláusula en tus contratos que decía que tus actuaciones no podían ser manipuladas sin tu consentimiento. ¿No es así?

Reeves: «Sí, digitalmente. No me importa si alguien parpadea durante una edición. Pero al principio, a principios de la década de 2000, o podría haber sido en la década de 1990, tuve un cambio de actuación (sic). Agregaron una lágrima a mi rostro, y yo estaba como, “¡¿Eh?!” Era como, ni siquiera tengo que estar aquí».

-Y ahora alguien como Bruce Willis se ha encontrado siendo engañado en comerciales de telecomunicaciones rusos. Como actor, ¿qué piensas de los deepfakes?

Reeves: «Lo frustrante de eso es que pierdes tu intervención. Cuando actúas en una película, sabes que te van a editar, pero estás participando en eso. Si entras en el terreno del deepfake, no tiene ninguno de tus puntos de vista. Eso asusta. Será interesante ver cómo los humanos manejan estas tecnologías. Están teniendo tales impactos culturales y sociológicos. Estamos siendo estudiados y hay tantos “datos” sobre los comportamientos humanos ahora. Las tecnologías están encontrando lugares en nuestra educación, en nuestra medicina, en nuestro entretenimiento, en nuestra política y en cómo hacemos la guerra y cómo trabajamos».

-Matrix se ve cada día más salvajemente profético. La IA aún no controla nuestras vidas, pero…

Reeves: «[en su mejor voz de Agente Smith] Comenzaron a tomar decisiones por ti. Se convirtió en nuestro mundo.

»Una vez estaba tratando de explicarle la trama de The Matrix a este chico de 15 años, y que el personaje que interpreté realmente luchaba por lo que era real. Y este joven me dijo algo como, “¿A quién le importa si es real?”. La gente está creciendo con estas herramientas: ya estamos escuchando música hecha por IA al estilo de Nirvana, hay arte digital NFT. Es genial, como, “¡Mira lo que pueden hacer las lindas máquinas!” Pero hay una corporatocracia detrás que busca controlar esas cosas. Cultural, socialmente, nos enfrentaremos al valor de lo real o al no valor. ¿Y entonces qué nos van a imponer? ¿Qué se nos va a presentar?

»Es un sistema de control y manipulación. Estamos de rodillas mirando las paredes de la cueva y viendo las proyecciones, y no tenemos la oportunidad de mirar detrás de nosotros. O al lado».

-¿Debería preocuparme que las IA vengan a por mi trabajo?

Reeves: «A las corporaciones no les importa pagar a los artistas. No les importa una mierda. Los que te pagan por tu arte preferirían no hacerlo. Están buscando activamente una forma de evitarte, porque los artistas son engañosos. Los humanos somos desordenados».

-Y mientras tanto, ChatGPT ahora puede escribir guiones de películas que simplemente combinan ideas.

Reeves: «Lo cual es genial, porque eso es lo que hacen los artistas, ¿verdad? Tomamos nuestras influencias y las sintetizamos. Pero, ¿cuál es la intención detrás de esa síntesis?»

Hasta aquí los fragmentos donde el actor se refiere a la inteligencia artificial. En otras partes de la entrevista también habla sobre las criptomonedas, ya que hay una suerte de equivalente en las películas de John Wick —donde son utilizadas por los sicarios—. Ante esto, Keanu expresa que la idea detrás de una moneda independiente le parece genial y que son «herramientas increíbles para el intercambio y la distribución de recursos».

Por último, y en un lado menos anti-Matrix, el actor menciona que, junto con su pareja Alexandra Grant, está involucrado en un proyecto relacionado con el Metaverso llamado Futureverse Foundation. El objetivo que persigue es «tomar esta tecnología que le interesa a la gente y dar oportunidades a artistas con diferentes puntos de vista».

Fuente: Wired. Edición: MP.