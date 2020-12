Kilométrico muro con pinturas de 12.500 años de antigüedad es descubierto en la selva amazónica

En la selva amazónica se ha descubierto una de las colecciones de arte rupestre prehistórico más grandes del mundo.

Aclamada como «la Capilla Sixtina de los antiguos», los arqueólogos han encontrado decenas de miles de pinturas de animales y humanos en acantilados que se extienden a lo largo de casi 13 kilómetros en la Amazonia colombiana. La antigüedad de algunas de estas obras se remonta tan atrás en el tiempo como 12.500 años, algo que se evidencia por la representación de animales de la Edad de Hielo ya extintos (como mastodontes, palaeolamas y perezosos gigantes).

Estos animales fueron vistos y pintados por algunos de los primeros humanos en llegar al Amazonas. Sus imágenes dan un vistazo a una antigua civilización perdida. Tal es la magnitud de las pinturas que llevará generaciones estudiarlas.

El descubrimiento se realizó el año pasado, pero se ha mantenido en secreto hasta ahora, ya que se filmó para una serie importante de Channel 4 que se estrenará en diciembre: Jungle Mystery: Lost Kingdoms of the Amazon.

El sitio se encuentra en la Serranía de la Lindosa donde, junto con el Parque Nacional Chiribiquete, se había encontrado arte rupestre. La presentadora del documental, Ella Al-Shamahi, arqueóloga y exploradora, le dijo a The Observer: «El hallazgo es tan reciente que ni siquiera le han dado un nombre al sitio todavía».

«Cuando estás allí, tus emociones fluyen. Estamos hablando de varias decenas de miles de pinturas. Se necesitarán generaciones para registrarlas a todas. Cada giro que haces, es una nueva pared de pinturas», contó José Iriarte, profesor de arqueología en la Universidad de Exeter y líder del equipo británico-colombiano que encontró el muro.

«Empezamos a ver animales que ahora están extintos. Las imágenes son tan naturales y están tan bien hechas que tenemos pocas dudas de que estás mirando un caballo, por ejemplo. El caballo de la Edad de Hielo tenía una cara salvaje y poco estilizada. Es tan detallado que incluso podemos ver el pelo de caballo. Es fascinante».

Las imágenes incluyen peces, tortugas, lagartos y aves, así como personas bailando y tomados de la mano, entre otras escenas. Una figura lleva una máscara que se asemeja a un pájaro con pico.

El sitio es tan remoto que, después de un viaje de dos horas desde San José del Guaviare, un equipo de arqueólogos y cineastas caminó a pie durante unas cuatro horas.

De alguna manera evitaron a los habitantes más peligrosos de la región.

«Los caimanes están en todas partes, y nos mantuvimos alerta con las serpientes», dijo Al-Shamahi, recordando una enorme bushmaster (cascabela muda chochoana, la serpiente más mortífera de América con una tasa de mortalidad del 80 %) que bloqueó su camino en la jungla.

Se habían retrasado en regresar y ya estaba completamente oscuro. No tuvieron más remedio que pasar por delante de la serpiente, sabiendo que, si eran atacados, había pocas posibilidades de llegar a un hospital. «Estás en medio de la nada», dijo. «Pero valió la pena al 100 % ver las pinturas», agregó.

Como señala el documental, Colombia es una tierra desgarrada después de 50 años de guerra civil entre las guerrillas de las FARC y el gobierno colombiano, ahora con una tregua incómoda. El territorio donde se han descubierto las pinturas estaba completamente fuera de los límites hasta hace poco y todavía requiere una cuidadosa negociación para ingresar de manera segura.

Al-Shamahi dijo: «Cuando entramos en territorio de las FARC, fue exactamente como algunos de nosotros habíamos pensado. La exploración no ha terminado. El descubrimiento científico no ha terminado, pero los grandes descubrimientos ahora se encontrarán en lugares en disputa u hostiles».

Las pinturas varían en tamaño. Hay numerosas huellas de manos y muchas de las imágenes están en esa escala, ya sean formas geométricas, animales o humanos. Otras son mucho más grandes.

A Al-Shamahi le sorprendió lo alto que están muchos de ellas: «Mido 1.55 metros y me haría doler mucho el cuello mirar tanto hacia arriba. ¿Cómo habrán escalando esas paredes?»

De hecho, algunas de las pinturas son tan altas que solo se pueden ver con drones.

Iriarte cree que la respuesta está en las representaciones de torres de madera entre las pinturas, incluidas figuras que parecen saltar en bungee desde ellas. «Estas pinturas tienen un color terracota rojizo. También encontramos trozos de ocre que rasparon para hacerlos», comentó el experto.

Especulando sobre si las pinturas tenían un propósito sagrado o de otro tipo, dijo: «Es interesante ver que muchos de estos animales grandes aparecen rodeados de hombres pequeños con los brazos en alto, casi adorando a estos animales».

«Para los pueblos amazónicos, los no humanos, como los animales y las plantas, tienen alma y se comunican y se relacionan con las personas de manera cooperativa u hostil a través de los rituales y prácticas chamánicas que vemos representadas. en el arte rupestre», detalló.

«Una de las cosas más fascinantes fue ver la megafauna de la edad de hielo porque es un indicador del tiempo. No creo que la gente se dé cuenta de que el Amazonas ha cambiado en su apariencia. No siempre ha sido esta selva tropical. Cuando miras un caballo o un mastodonte en estas pinturas, por supuesto que no iban a vivir en una selva. Son demasiado grandes. No solo están dando pistas sobre cuándo fueron pintadas por algunas de las primeras personas, eso en sí mismo es simplemente alucinante, sino que también están dando pistas sobre cómo podría haber sido este mismo lugar: más parecido a la sabana», concluyó Al-Shamahi.

El equipo cree que lo hallado es solo la punta del iceberg y planea volver pronto al lugar en busca de más.

Fuente: The Guardian. Edición: MP.