La erupción de Tonga fue 500 veces más potente que la bomba de Hiroshima

El volcán submarino del Pacífico Sur explotó con una fuerza equivalente a 10 megatones de TNT.

La pequeña nación insular de Tonga perdió una de sus islas más pequeñas después de que una gigantesca erupción volcánica destrozó la masa terrestre durante el fin de semana.

De hecho, el evento fue tan violento que la fuerza de la explosión fue más de 500 veces más poderosa que la bomba atómica que EE.UU. lanzó sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial —un evento geológico devastador e histórico—.

#NASAWorldview Image of the Week: Explosive Eruption of #HungaTonga – Hunga Ha’apai Volcano as observed on Jan. 15, 2022 by the ABI instrument aboard the @NOAA GOES-West satellite. Learn more: https://t.co/1qBhuelg3J GeoColor Imagery provided by NOAA/NESDIS/STAR pic.twitter.com/yRkR0bfg9U

— NASAEarthdata (@NASAEarthData) January 18, 2022