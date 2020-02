La estrella Betelgeuse ha dejado oficialmente de disminuir su brillo

La famosa estrella Betelgeuse, cuya baja en luminosidad suscitó especulaciones sobre su posible explosión, ha invertido ese efecto de atenuación y está recuperando brillo en las últimas observaciones.

Entre octubre y enero el brillo de la estrella Betelgeuse, un punto rojo muy visible en la constelación de Orión, cayó casi tres veces. El brillo de la luz que llega de esta estrella suele sufrir subidas y bajadas, pero nunca en los últimos 150 años lo había hecho con tanta intensidad. Por eso los astrónomos se lanzaron a estudiarla y, además, muchos aficionados se preguntaron si esta no tendría que ver con el hecho de que Betelgeuse sea una estrella condenada a estallar en una supernova en algún momento entre hoy y los próximos 100.000 años.

La última fotografía del disco de la estrella muestra que, efectivamente, Betelgeuse está oscurecida. Los motivos que se barajan son que, o bien está parcialmente oculta por una masa de polvo, o bien está oscurecida por el enfriamiento de su superficie.

Sin embargo, ayer mismo los astrónomos confirmaron que, por primera vez desde octubre, el brillo de la estrella está volviendo a aumentar, tal como se aprecia en la gráfica bajo estas líneas.

My visual mag from last night was 1.55 (robust mean of 15 observations). That is 0.00 mag brighter than the robust mean of the 5 previous nights (n=117, 0.0σ). #Betelgeuse pic.twitter.com/9HZ5OY1Ek9

— Betelgeuse Status (@betelbot) February 24, 2020