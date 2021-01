La FAA dijo que SpaceX no podía lanzar su cohete Starship hoy

Desafiando las órdenes de la Administración Federal de Aviación (FAA), SpaceX continuó cargando el cohete de combustible.

SpaceX había sido programado para probar la última versión de su cohete Starship hoy, luego de cancelar y posponer en la semana.

Luego, la FAA anunció que no daba la autorización pertinente para lanzamiento, lo que provocó una furiosa respuesta del CEO de SpaceX, Elon Musk.

«A diferencia de su división de aviones, que está bien, la división espacial de la FAA tiene una estructura regulatoria fundamentalmente rota. Sus reglas están pensadas para un puñado de lanzamientos prescindibles por año desde unas pocas instalaciones gubernamentales. Bajo esas reglas, la humanidad nunca llegará a Marte», escribió Musk.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021