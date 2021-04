La fecha del primer vuelo del helicóptero en Marte se pospone hasta la próxima semana

El pequeño helicóptero Ingenuity goza de buena salud, pero necesita una actualización del software de vuelo. Si bien el desarrollo del software es sencillo, validarlo y vincularlo llevará tiempo. Por lo que recién se establecerá una nueva fecha de vuelo la próxima semana.

El equipo de la NASA ha identificado una solución de software para el problema de secuencia de comandos identificado en Sol 49 (9 de abril), durante una prueba de giro de alta velocidad planificada de los rotores del helicóptero.

Durante el fin de semana, los ingenieros consideraron y probaron múltiples soluciones potenciales a este problema, y ​​concluyeron que una pequeña modificación y reinstalación del software de control de vuelo de Ingenuity es el camino más sólido a seguir.

Esta actualización de software modificará el proceso mediante el cual se inician los dos controladores de vuelo, permitiendo que el hardware y el software pasen de forma segura al estado de vuelo —lo que falló durante la prueba—. Las modificaciones al software de vuelo se están revisando y validando de forma independiente hoy y mañana en los bancos de pruebas del JPL.

Si bien el desarrollo del nuevo cambio de software es sencillo, el proceso de validarlo y completar su enlace ascendente a Ingenuity llevará algún tiempo. Un cronograma detallado para reprogramar la prueba de giro de alta velocidad y el primer vuelo aún está en proceso.

