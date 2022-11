La Fuerza Aérea de EE.UU. revelará su nuevo avión B-21 este 2 de diciembre

Esta semana, el público podrá echar un vistazo al primer avión de sexta generación del mundo cuando Northrop Grumman finalmente revele su secreto bombardero estratégico B-21 Raider.

El avión, que ha generado un gran revuelo en las últimas semanas previas a su presentación pública, formará parte del programa de bombarderos de ataque de largo alcance de la Fuerza Aérea de los EE.UU., entregando cargas útiles pesadas —tanto convencionales como termonucleares— con capacidades que superan cualquier otro bombardero estratégico intercontinental en el arsenal estadounidense.

El B-21 Raider recibe su nombre en honor al Doolittle Raid de 1942, cuando 80 aviadores, encabezados por el teniente coronel James ‘Jimmy’ Doolittle y 16 bombarderos medianos B-25 Mitchell partieron en una misión que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Las acciones de estos 80 voluntarios fueron fundamentales para cambiar el impulso en el teatro del Pacífico.

«Cuando se entregue a la Fuerza Aérea, el B-21 se unirá a la tríada estratégica de la nación como un disuasivo visible y flexible», dijo la compañía en un comunicado este martes, «respaldando los objetivos de seguridad nacional y asegurando a los aliados y socios de la nación».

On Dec. 2, we’ll unveil the world’s first sixth-generation aircraft. Stay tuned for your first look at the B-21 Raider. https://t.co/y5TJ8wOkY8 pic.twitter.com/SEWbsmVZR3

— Northrop Grumman (@northropgrumman) October 20, 2022