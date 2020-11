La Fuerza Espacial crea «Unidad de Guerra Orbital», y ya tiene su propia nave

La Fuerza Espacial (USSF) sigue creciendo.

Según ha reportado Military.com, esta nueva rama militar de los Estados Unidos acaba de crear una unidad dedicada exclusivamente a la «guerra orbital». Y si bien de ninguna manera esto significa que esté lista para combates espaciales, la unidad ya tiene asignada una nave experimental.

No se trata de ningún caza estelar TIE o X-Wing como los de la saga de Star Wars, sino nada más y nada menos que de X-37B, una aeronave espacial no tripulada reutilizable que recientemente ha pasado de estar en manos de la Fuerza Aérea a la Fuerza Espacial.

La X-37B ha estado volando en misiones secretas desde 2010, y la especulación apunta a que puede haber llevado o probado sistemas de armas en órbita.

Es obvio que pasarán varios años (o décadas) hasta que suceda algo remotamente parecido a una trifulca de naciones en el espacio, y aún así, con toda probabilidad no serán tan fluidas como aquellas que vemos en las películas de ciencia ficción. Sin embargo, el impulso que ha ganado la preparación para ello —y no solo por parte de EE.UU., sino también India, Rusia y Francia— parece presentar tal realidad como algo inevitable.

Check out how SpOC is organized and stay tuned over the next few weeks as we showcase the Space Warfighters that make us lean and lethal. #BuildingtheSpaceForce #SpOC #USSF pic.twitter.com/gZ1yCdwLeS

— ussfspoc (@ussfspoc) October 24, 2020