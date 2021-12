La Luna estará acompañada de tres planetas las próximas tres noches

La luna nueva llegó a las 07:43 UTC del 4 de diciembre de 2021. En la noche de este 6 de diciembre, la luna creciente está de regreso. Desde esa noche hasta al menos la del 9 de diciembre, se podrán ver escenas espectacularmente hermosas después de la puesta del sol, cuando la Luna desfile primero con Venus, luego con Saturno y finalmente con Júpiter. Dos de estos (Venus y Júpiter) son los planetas más brillantes. ¡Serán increíblemente notables con la luna!

Venus se ha estado deslizando hacia el Sol desde su mayor alargamiento a fines de octubre, y eso continuará durante diciembre de 2021. En otras palabras, Venus cae más cerca del punto de puesta del sol a medida que el crepúsculo occidental se oscurece cada día. El planeta es fácil de detectar a principios de mes. Es el planeta más brillante y el objeto con forma de estrella más luminoso del cielo después de la puesta del sol.

Pero Venus resulta más difícil de detectar cerca de fin de mes a medida que se acerca al anochecer —aparece en un crepúsculo más brillante y se pone antes detrás del Sol—. ¿Adónde va Venus? Está a punto de moverse entre la Tierra y el Sol en su órbita más pequeña y rápida. Estará más cerca de la línea Tierra-Sol, en conjunción inferior, el 9 de enero de 2022.

Dado que Venus está pasando lentamente por la Tierra este mes, en la trayectoria interior alrededor del Sol, presenta una serie de interesantes posibilidades de observación. El 3 de diciembre, Venus alcanzó su mayor extensión iluminada. Es entonces cuando la parte iluminada del planeta visible desde la Tierra —el Venus creciente— vista ahora a través de telescopios, cubre su mayor área en la cúpula de nuestro cielo.

Y es en esta época cuando los astrónomos dicen que Venus aparece con mayor brillo. Si ha vislumbrado a este planeta últimamente, sabrá que se ha visto muy inquietante a finales de noviembre y principios de diciembre. ¡Estará brillando tan intensamente, tan cerca del punto de la puesta del sol, que muchos lo reportarán como un ovni!

A medida que avanza el mes, el disco de Venus frente a la Tierra aumentará de tamaño a medida que disminuya la distancia entre nuestros dos mundos. Pero veremos cada vez menos la mitad iluminada de Venus o el lado diurno.

Y eso hace que diciembre de 2021 sea el mejor momento para ver Venus con binoculares domésticos comunes (o un telescopio). Coloque los binoculares sobre un soporte estable, como un trípode (también puede sostenerlos y apoyar los codos en una barandilla o las rodillas). Luego enfóquelos con nitidez. El planeta se mostrará como una medialuna pequeña y delgada con las puntas (o cuernos) apuntando en dirección opuesta al punto de la puesta del sol. Consejo: si Venus es demasiado brillante a través de sus binoculares —y si deslumbra sus ojos— intente usar gafas de sol. ¡Sí, gafas de sol!

Júpiter es el segundo objeto similar a una estrella más brillante en el cielo nocturno de diciembre (solo Venus lo supera). Júpiter ha estado viajando cerca de un Saturno más débil a lo largo de 2021, pero ahora —cuando termina el año— los brillantes Júpiter y Venus son como sujetalibros para Saturno. Los tres planetas están espaciados uniformemente y son muy notables.

Es como si estuvieran en una cuerda celestial. Y, de hecho, los astrónomos llaman eclíptica a esta cuerda imaginaria a través de nuestro cielo. Es realmente el plano de nuestro sistema solar, el plano en el que todos los planetas principales y, en su mayor parte, sus lunas, viajan alrededor del sol.

El 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2021, la Luna se desplaza a lo largo de esa cuerda, pasando primero por Venus, luego por Saturno y luego por Júpiter. ¡Una vista fascinante!

A lo largo de diciembre, los tres planetas se deslizan juntos hacia el sol poniente. Mencionamos anteriormente que Venus pasará entre el Sol y la Tierra el 9 de enero de 2022. Por lo tanto, Venus desaparecerá pronto. Pero Júpiter y Saturno tienen órbitas enormes, mucho más anchas que las de la Tierra. No pueden interponerse entre nosotros y el Sol, sino que ahora apuntan hacia el lado más alejado del astro desde la Tierra. Y todavía estarán presentes, brevemente, no lejos de la puesta del sol, cuando comience 2022. Luego, ambos caerán bajo el resplandor del astro rey, y Saturno desaparecerá primero.

