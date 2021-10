La Marina de EE.UU. no está segura de lo que golpeó su submarino nuclear en el Mar de China Meridional

La Marina de EE.UU. no está segura de lo que golpeó su...

A principios de este mes informamos sobre el encuentro demasiado cercano entre un submarino de EE.UU. y un objeto submarino no identificado (OSNI). Pasadas varias semanas, la Marina todavía no tiene idea de con qué chocó… o no quiere darlo a conocer.

La Marina de los EE.UU. aún no está segura de lo que uno de sus submarinos de ataque más poderosos golpeó en el Mar de China Meridional, mientras continúan las evaluaciones de reparación en Guam, dijeron a USNI News cuatro fuentes familiarizadas con los resultados de las investigaciones preliminares.

Hasta el martes por la tarde, el objeto submarino que dañó la sección delantera del USS Connecticut (SSN-22) no se había determinado definitivamente como parte de varias investigaciones sobre el incidente del 2 de octubre.

De acuerdo a los investigadores de la Marina, los indicios fueron que Connecticut chocó contra un monte submarino en el Mar de China Meridional, pero eso no ha sido confirmado —y que se contradice con los primeros rumores de que se trató de un objeto que se movía a gran velocidad—.

La comandante Cindy Fields, portavoz de la Fuerza de Submarinos y la Flota del Pacífico (PACFLEET) de EE.UU., comentó a USNI News que el comando no tenía nada que agregar a su declaración inicial sobre lo que golpeó el submarino, aclarando que dos investigaciones (una junta de investigación de seguridad convocada por COMSUBPAC y una investigación de comando supervisada por la Séptima Flota con sede en Japón) están haciendo las pesquisas correspondientes sobre el incidente.

De acuerdo a lo que se ha filtrado extraoficialmente, el objeto era enorme y produjo un gran daño. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales. #ussconnecticut #submarino #osnis #ovnis #china https://t.co/0bGDNykvEG — Mystery Planet (@MysteryPlanet) October 9, 2021

«El Connecticut colisionó contra un objeto mientras estaba sumergido en la tarde del 2 de octubre, cuando operaba en aguas internacionales en la región del Indo-Pacífico», informó la PACFLEET el 7 de octubre.

El impacto en la parte frontal del submarino de ataque dañó los tanques de lastre delantero del submarino y obligó a la embarcación a hacer un viaje de una semana en la superficie a Guam. Las cuatro fuentes consultadas confirmaron la declaración pública de la Marina de que el compartimiento del reactor del submarino no sufrió daños durante el misterioso evento.

«Desde que regresó a Guam, Connecticut todavía está bajo evaluación para determinar qué reparaciones necesita para salir de manera segura y luego las reparaciones posteriores», dijo Fields.

El dique seco más cercano para el mantenimiento de un submarino importante se encuentra en Hawái. El Astillero Naval de Puget Sound, que está cerca del puerto base del buque de ataque en Bremerton, Washington, es el segundo dique seco más cercano.

Acusaciones de encubrimiento

Mientras continúan las reparaciones y varias investigaciones, los funcionarios chinos han acusado a EE.UU. de ocultar detalles del incidente a Pekín.

«La parte china ha expresado en repetidas ocasiones graves preocupaciones sobre el asunto y ha pedido a la parte estadounidense que haga aclaraciones», dijo el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian.

«No hemos visto nada más que una declaración breve y vaga emitida por el ejército estadounidense con dilación, y una confirmación por parte de un supuesto informante de que el incidente ocurrió en el Mar de China Meridional. Una práctica tan irresponsable y cautelosa les da a los países de la región y a la comunidad internacional todas las razones para cuestionar la verdad del incidente y la intención de EE.UU.».

Connecticut es uno de los tres submarinos de ataque de la clase Seawolf. El barco partió en mayo para un despliegue en el Pacífico Occidental y ha hecho al menos dos escalas en el puerto de Japón.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, a principios de este mes desestimó la acusación de China de que EE.UU. estaba participando en un encubrimiento del incidente.

«Es una forma extraña de encubrir algo cuando publicas un comunicado de prensa al respecto», dijo Kirby a los periodistas cuando se le preguntó sobre la acusación de China.

¿Podría deberse esta «falta de detalle» sobre lo sucedido a que lo golpeado por el submarino está relacionado con los recientes avistamientos de ovnis transmedio que acechan embarcaciones y se sumergen en los océanos?

Fuente: USNI. Edición: MP.