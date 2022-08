La «mejor foto ovni del mundo» es revelada después de estar oculta durante 32 años

Se trata de la foto del conocido caso británico de Calvine, donde aparece un misterioso objeto en forma de diamante siendo perseguido por un avión.

La llamada «Fotografía de Calvine», que durante décadas se consideró perdida, finalmente ha sido hallada después de años de investigación por parte del académico y periodista Dr. David Clarke, y difundida a través del sitio UAP Media UK.

Mostrando un enorme objeto angular volando sobre las tierras altas de Escocia con lo que parece ser un avión Harrier en la distancia, la imagen es una pieza extraordinaria de la ufología mundial —y de hecho, algunos han llegado a rotularla como «la mejor foto ovni»—. Fue tomada alrededor de las 9 p.m. del 4 de agosto de 1990 por dos excursionistas en una ladera cerca de Calvine, justo al lado de la A9, a unos 56 kilómetros al noroeste de Perth.

Los hombres, cuyas identidades siguen siendo desconocidas hasta el día de hoy, afirman que observaron el objeto metálico flotando con un zumbido bajo durante unos diez minutos, cuando unos aviones de combate pasaron en la distancia.

Mientras observaban la asombrosa escena, se dice que el objeto, que se estima que medía hasta 30 metros de largo, se disparó a alta velocidad hacia el cielo, para no ser visto nunca más. Pero afortunadamente, parecieron capturar el momento en la cámara: tomaron seis fotografías de la nave en forma de diamante con un avión de combate en el fondo.

Posteriormente, las fotos se entregaron al periódico Scottish Daily Record, quien a su vez las pasó al Ministerio de Defensa (MoD). Pero por razones desconocidas, la historia nunca se publicó y las fotos desaparecieron en el agujero negro de Whitehall.

Y así comenzó el mito moderno de la «Fotografía de Calvine», con las imágenes nunca vistas por el público, hasta ahora.

El Dr. Clarke, que ha trabajado como curador para el proyecto de archivos ovni del Ministerio de Defensa en los Archivos Nacionales y es profesor asociado de la Universidad Sheffield Hallam, logró rastrear la foto buscando al ex oficial de prensa de la RAF, Craig Lindsay.

El Sr. Lindsay había guardado una copia de la fotografía original, ya que era el enlace entre la prensa y el Ministerio de Defensa cuando se investigó la historia original en 1990. Tenía el sobre original enviado por el Daily Record, y dentro había una de las fotografías originales de Calvine.

El ex hombre de la RAF acordó entregar la foto al Dr. Clarke y Vinnie Adams, del grupo de campaña UAP Media UK, y ahora se ha archivado en los archivos de la Universidad Sheffield Hallam.

«Ha sido un privilegio trabajar en este caso con un equipo de investigadores tan dedicado», dijo Adams en declaraciones al medio británico The Sun Online.

«Después de 32 años y una intensa investigación, se siente bien poder mostrar esta esquiva fotografía al mundo», añadió. «Instamos a cualquiera que tenga información sobre la identidad del fotógrafo o el caso a que se presente».

Y la fotografía ha sido redescubierta justo cuando los ovnis vuelven a ocupar un lugar central en el mundo. Los legisladores, los ex militares y los funcionarios de inteligencia ahora hablan más abiertamente sobre el tema tradicionalmente marginal, incluida una audiencia histórica en el Congreso de EE.UU. y otra en el Senado de Brasil.

Los funcionarios han reconocido que hay algo en los cielos que no pueden explicar, y el estigma en torno a los ovnis finalmente se está eliminando.

Gran parte de la leyenda de la foto de Calvine se basa en informes de una gran versión ampliada de la imagen que se afirma que una vez colgó en la pared de la llamada oficina de ovnis del Ministerio de Defensa —tal como aquella con la leyenda I Want to Believe en la oficina de Fox Mulder en X-Files—. Sin embargo, la foto del tamaño de un póster fue eliminada misteriosamente sin dejar rastro.

Fue el célebre Nick Pope, quien trabajó para investigar ovnis para el Ministerio de Defensa en los años 90 y en Whitehall hasta 2004, quien reveló por primera vez la historia en su libro de 1996 Open Skies, Closed Minds.

Pope afirma que el Reino Unido le preguntó a los EE.UU. si la foto mostraba un avión experimental, solo para que la imagen fuera retirada y nunca más vista. Y para aumentar aún más el misterio, el Ministerio de Defensa decidió retener ciertos detalles del caso hasta 2076 —aunque se entiende que esto se hizo para proteger los nombres y direcciones de los que están en el archivo, no como parte de un encubrimiento de gran alcance—.

El archivo de los Archivos Nacionales incluía una fotocopia de un espeluznante dibujo en blanco y negro, algo que solo inflamó aún más el misterio en torno al caso.

¿Pero qué es exactamente lo que estamos viendo en la foto de Calvine? ¿Es un engaño elaborado? ¿Una pieza de tecnología secreta nunca antes vista? ¿O quizás más extravagantemente, una verdadera nave extraterrestre?

Simplemente no lo sabemos con certeza, ya que los archivos del Ministerio de Defensa de la época dicen que «no hay una conclusión definitiva con respecto al objeto grande»:

Se teoriza que la nave podría ser un avión estadounidense experimental, posiblemente el proyecto negro semilegendario Aurora —un hipotético avión espía hipersónico capaz de alcanzar velocidades extraordinarias cuya existencia nunca se ha confirmado—.

Los británicos hicieron numerosos informes de objetos angulares que se vieron en los cielos durante los últimos años de los 80 y principios de los 90. Y esto incluyó un avistamiento famoso por parte de un trabajador de una plataforma petrolera, Chris Gibson, quien dijo que vio un avión triangular escoltado por aviones de combate F-111.

En febrero de 1993, Lord Kennet preguntó a la Cámara de los Lores si los «aviones experimentales estadounidenses» podían volar sobre el Reino Unido, algo que el Ministerio de Defensa negó. Y tres años más tarde, el parlamentario Martin Redmond preguntó sobre el incidente de Calvine, pero Nicholas Soames, el ministro de las fuerzas armadas, le dijo que no había «nada de importancia para la defensa» en la foto.

«Puede que no estemos más cerca de saber exactamente qué era el objeto visto sobre Calvine en agosto de 1990, o a quién pertenecía, pero una pieza importante del rompecabezas se ha colocado en su lugar debido a la investigación diligente», dijo Graeme Rendall, de UAP Media UK.

Thing #2 (‘something old’) came early!

Ladies & gentleman…FINALLY…the #Calvine picture is found. A HUGE thank you to both Dr. David Clarke and everyone else involve in uncovering it. #ufotwitter #UFO #UFOs #UAP #UAPtransparency #UAPtwitter #UK https://t.co/RzBTPMWnDA

— Dan Zetterström (@TheZignal) August 12, 2022