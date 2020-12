La misión Chang’e-5 recolecta exitosamente muestras lunares y las lleva a la órbita

La agencia de noticias estatal Xinhua acaba de confirmar que el vehículo de ascenso del módulo de alunizaje Chang’e-5 ha despegado, trayendo consigo las primeras muestras de suelo lunar que se han recolectado desde mediados de la década de 1970.

Las muestras recogidas fueron almacenadas herméticamente dentro del aparato para protegerlas de la influencia del entorno externo durante el regreso de la sonda, en un viaje que llevará dos semanas y con un aterrizaje previsto para el 16 o 17 de diciembre en la región de Mongolia Interior.

Footage of the ascent vehicle lifting off from the Moon and back into space pic.twitter.com/yJfeVNi6Bo

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2020