La NASA cancela el lanzamiento del cohete lunar Artemis 1 por un problema de enfriamiento del motor

Un problema de enfriamiento del motor en el nuevo cohete gigante de la NASA para la exploración del espacio profundo obligó a la agencia a cancelar el tan esperado lanzamiento de este lunes (29 de agosto).

Esta mañana, los controladores de lanzamiento no pudieron enfriar uno de los cuatro motores principales a las temperaturas necesarias para manejar su propulsor súper frío. El problema paralizó los planes para lanzar el cohete SLS y su nave espacial Orion sin tripulación en un ambicioso vuelo de prueba de 42 días alrededor de la luna.

«Enfriar los motores del cohete SLS antes de que fluya hidrógeno líquido criogénico y oxígeno líquido a través de ellos es un paso requerido antes de que el cohete pueda lanzarse», dijeron funcionarios de la NASA.

Mientras que tres de los motores pasaron esa prueba, el motor No. 3 no lo hizo, a pesar de los esfuerzos por solucionarlo.

El problema de acondicionamiento del motor No. 3 surgió cuando la NASA resolvió una serie de fallas durante la cuenta regresiva, incluida una fuga de hidrógeno líquido al principio del proceso de abastecimiento de combustible y una posible grieta en la brida intertanque —la cual conecta los tanques gigantes de hidrógeno líquido y oxígeno líquido del SLS—. Los tanques pueden contener un total combinado de 730.000 galones (3,3 millones de litros) de propelente.

Safety is always first. Following today’s #Artemis I launch attempt, @NASAArtemis teams are working through an issue with engine number 3, and expect to give a news briefing later today. Stay tuned for broadcast details. https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/BxpIOGyId9

— NASA (@NASA) August 29, 2022