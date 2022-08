La NASA capturó el «sonido» de un agujero negro, y te dará pesadillas escucharlo

Es posible que no podamos escuchar el sonido en el espacio, pero eso no significa que no haya ninguno.

En 2003, los astrónomos detectaron algo realmente asombroso: ondas acústicas que se propagaban a través de las copiosas cantidades de gas que rodeaban el agujero negro supermasivo en el centro del cúmulo de galaxias de Perseo, ubicado a unos 250 millones de años luz de nosotros.

En mayo pasado, la NASA tomó estas ondas acústicas y las traspuso 57 y 58 octavas para que sean audibles para el oído humano. De otra forma, no podríamos escucharlas —de hecho, las ondas incluyen la nota más baja del universo jamás detectada por humanos, muy por debajo de los límites del oído—.

Pero esta sonificación reciente no solo ha elevado la grabación muchas octavas, sino que también se han agregado a las notas detectadas desde el agujero negro, para que podamos tener una idea de cómo sonarían, resonando a través del espacio intergaláctico.

El resultado (abajo), publicado por la NASA, es una especie de aullido sobrenatural que, si somos honestos, suena no solo espeluznante, sino también como un monstruo enojado y listo para devorarnos:

La nota más grave que se escucha es un si bemol, un poco más de 57 octavas por debajo del do central; en ese tono, su frecuencia es de 10 millones de años —la nota más baja detectable por los humanos tiene una frecuencia de una vigésima parte de un segundo—.

Las ondas de sonido se extrajeron radialmente, o hacia afuera, del agujero negro supermasivo en el centro del cúmulo de Perseo, y se reprodujeron en sentido contrario a las agujas del reloj desde el centro, de modo que podemos escuchar los sonidos en todas las direcciones desde el agujero negro supermasivo en tonos 144 cuatrillones y 288 cuatrillones de veces más altos que su frecuencia original.

Fuente: NASA/SciAl. Edición: MP.