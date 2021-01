La NASA da por fallida la misión principal de la sonda InSight en Marte

Después de dos años de poco progreso, la NASA ha puesto fin a la misión de la sonda para estudiar el calor interno de Marte a bordo del módulo de aterrizaje InSight. Esta decisión de la agencia espacial se da a poco menos de un mes de la llegada del rover Perserverance, que arribará el 18 de febrero.

La sonda InSight de la NASA ha estado posada en la superficie del planeta rojo intentando cavar a 5 metros (16 pies) de profundidad. ¿El objetivo? Instalar una sonda térmica que permita tomar de manera efectiva la temperatura del planeta y dar a los científicos más información sobre la actividad térmica interna y la geología marciana.

Pero InSight ni siquiera estuvo cerca de lograr ese objetivo. El 14 de enero, la NASA anunció que pondría fin a todos los intentos de colocar la sonda de calor bajo tierra. Cariñosamente conocido como «el topo», este dispositivo está diseñado para excavar bajo tierra con una acción de martilleo. Pero después del primer mes de su misión, no pudo excavar más de 14 pulgadas en el suelo antes de quedarse atascado. Desde entonces, los expertos de la agencia espacial han estado trabajando para encontrar algún tipo de solución, incluido el uso del brazo robótico de InSight para sujetar al topo con peso adicional u ayudarlo a aflojar un poco de suciedad.

Jamás funcionó…

One phase ends, and another begins…

Last weekend, the mole made a final attempt to dig farther underground on Mars. Even with all the steps we’ve taken to #SaveTheMole, it seems there’s just not enough friction in this soil to keep it moving downward. (1/4) pic.twitter.com/ZevtiAvS36

— NASA InSight (@NASAInSight) January 14, 2021