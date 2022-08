La NASA dice que «va con toda su fuerza» para estudiar los ovnis

«Esto es realmente importante para nosotros, y le estamos dando una alta prioridad».

La NASA no se está tomando a la ligera su próxima investigación ovni —o UAP para quien prefiera el nuevo término—.

La agencia anunció en junio que iniciará un estudio científico independiente sobre el tema. Los principales objetivos —dijeron los funcionarios de la NASA en ese momento— serán identificar y caracterizar los datos ovni disponibles, diseñar las mejores formas de recopilar observaciones en el futuro y determinar cómo la agencia puede usar dichos datos para avanzar en nuestra comprensión de estos desconcertantes fenómenos detectados en el espacio, en nuestros cielos y en los mares.

El estudio estará dirigido por el astrofísico David Spergel, presidente de la Fundación Simons en la ciudad de Nueva York. Se espera que no cueste más de 100,000 dólares, comience en otoño y dure alrededor de nueve meses. Y la NASA está trabajando arduamente para cumplir con ese cronograma, según informaron los funcionarios este miércoles (17 de agosto) durante una «reunión pública virtual» —si bien no se respondieron las preguntas que hizo el público (nosotros inclusive)— que discutió varios proyectos de la Dirección de Misión Científica (SMD) de la agencia.

«Vamos con toda la fuerza en los preparativos para el estudio UAP», dijo Daniel Evans, administrador adjunto para investigación en SMD, durante la reunión. «Esto es realmente importante para nosotros, y le estamos dando una alta prioridad».

«El panel de estudio constará de 15 a 17 personas», agregó. «Estas personas serán algunos de los principales científicos del mundo, profesionales de datos, profesionales de inteligencia artificial, expertos en seguridad aeroespacial, todos con un cargo específico, que es decirnos cómo aplicar el enfoque completo de la ciencia y los datos a UAP».

Evans y su equipo identificaron a sus principales candidatos para el panel y planearon presentarlos el administrador de la NASA, Bill Nelson, muy pronto para que les de el visto bueno.

«Espero que terminemos esto para octubre», dijo Evans sobre los nombramientos. «Pero cruzaré los dedos y diré que podríamos hacerlo antes».

Getting ready for the NASA Science Town Hall with @Dr_ThomasZ and members of the leadership team. pic.twitter.com/w1mlxiUwb8

— Dan Evans (@DanEvansNASA) August 17, 2022