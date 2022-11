La NASA finalmente lanzará su cohete lunar Artemis 1 esta noche

¡Déjà vu! Luego de varios intentos frustrados por lanzar la primera misión de prueba que marcará el regreso de la humanidad a la Luna, la agencia espacial hará otro intento en las primeras horas de este miércoles. ¿Saldrá todo bien o se volverá a cancelar? Aquí podrás enterarte en vivo.

Los equipos de la NASA cerraron la escotilla de la cápsula Orion, que se encuentra en la parte superior de su gigantesco cohete lunar Space Launch System (SLS) esperando su vuelo inaugural al espacio.

Hace poco más de dos meses, cerraron la misma escotilla antes del primer intento de la agencia, que luego se canceló debido a una fuga de hidrógeno. Posteriormente, un segundo intento también quedó en la nada misma al interrumpirse debido a problemas técnicos.

Este lunes, los funcionarios declararon que el cohete no tripulado estaba listo para su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, a pesar de que el huracán Nicole provocó que una pieza de aislamiento de tres metros se despegara de la base de la cápsula —algo que, no obstante, los ingenieros dijeron que solo representaba un «riesgo mínimo» para la misión—.

Pero hoy el clima promete ser favorable, con un 90 por ciento de posibilidades de lanzamiento durante una ventana de dos horas que comienza el miércoles a la 1:04 a.m. EST (miércoles a las 6:04 a.m. GMT). La transmisión oficial en vivo puede verse en los siguientes streams:

Si todo va bien, el cohete SLS llevará a Orión al espacio, donde la cápsula quemará sus propios propulsores para viajar alrededor de la Luna y regresar. Si bien la nave espacial no estará tripulada, albergará un conjunto de sensores que medirán la cantidad de radiación a la que estarán expuestos los futuros astronautas durante viajes similares.

Artemis 1 es solo el comienzo. Las misiones futuras, programadas para lanzarse en la próxima década, verán a los astronautas entrar en la órbita lunar y eventualmente intentar alunizar para establecer bases.

#Artemis I is launching to the Moon!

Nov. 15:

3:30pm ET (2030 UTC): Tanking coverage

10:30pm ET (0330 UTC): Launch broadcast

Nov. 16:

8:30am ET (1330 UTC): Trajectory burn

10am ET (1500 UTC): Earth views from @NASA_Orion

Stay tuned: https://t.co/sQWu67xTPq pic.twitter.com/srAEMfTQ63

— NASA (@NASA) November 14, 2022