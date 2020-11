La NASA reanuda contacto con la sonda Voyager 2 luego de un silencio de 8 meses

Se trata del silencio de radio registrado más extenso en 30 años.

Desde marzo, cuando comenzaron los confinamientos por la pandemia, no habíamos tenido noticias sobre Voyager 2. Pero esto no se debió a ningún tipo de fallo producto del entorno interestelar. En esta ocasión, fue todo producto de un mantenimiento de rutina.

La NASA tuvo que hacer mejoras críticas requeridas en la Estación 43 de Espacio Profundo (DSS-43) en Australia, la única antena en la Tierra que puede enviar comandos a la sonda, que actualmente se encuentra a 18.700 millones de kilómetros de distancia y alejándose. Durante la ventana de tiempo de estas modificaciones, se ha interrumpido la capacidad de enviar, pero no la de recibir señales.

La renovación de DSS-43 aún sigue en curso y se espera que sea completada en febrero de 2021. No obstante, gran parte de las mejoras ya han sido instaladas y quedaron listas para pruebas preliminares. En este contexto, la semana pasada la NASA ha reportado que Voyager 2 respondió a una señal de prueba, confirmando que está todo OK y ejecutando los comandos recibidos sin problemas.

For the past 8-months, Deep Space Station 43 has been undergoing upgrades. @NASAVoyager-2 has been waiting for us to be able to send it commands once again.

On Friday 30th October, we sent those commands & after a 34hour 48 min round trip time, a “hello” came back! #DSS43 @CSIRO pic.twitter.com/qyMEc9Jkxc

— CanberraDSN (@CanberraDSN) November 2, 2020